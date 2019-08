Miljonairsgezin sterft in helikoptercrash op Mallorca: “August was op weg naar restaurant om 43ste verjaardag te vieren” Sven Van Malderen

26 augustus 2019

15u54

Bron: Bild/The Sun 46 Bij de botsing tussen een helikopter en een vliegtuigje in Mallorca is een Duits miljonairsgezin om het leven gekomen. Zakenman August Inselkammer was met zijn vrouw Christina en zijn kinderen Max (11) en Sophie (9) op weg naar een chic restaurant om zijn 43ste verjaardag te vieren. Het noodlot besliste er echter anders over.

Naast de vier familieleden overleefde ook hun Italiaanse piloot Cedric Leoni de klap niet. In het ander toestel stierven de Spaanse vrienden Gustavo Serrano en Juan Jose Vidal. De echtgenote van die laatste stond haar partner op te wachten op het vliegveld van Binissalem. Ze zag het ongeluk naar verluidt met eigen ogen gebeuren.

De tragedie deed zich gisteren om 13.30 voor in Costitx. Yolanda Romero was thuis op het moment van de feiten. “Het was wachten tot de dag dat er iets ernstigs zou gebeuren, want ze vliegen hier altijd heel laag over”, getuigt ze. “Deze keer raakten de wieken van de helikopter een van de vleugels van het vliegtuigje.”

De gevolgen waren verschrikkelijk. “Mijn man en ik liepen zo snel mogelijk naar het terrein waar de helikopter neergestort was. Dat toestel is bijna in ons gezicht ontploft. Gelukkig was er intussen nog volk komen opdagen. Met emmers water probeerden we het vuur te doven. We werkten samen door een menselijke ketting te vormen, maar we konden helaas niemand meer redden.”

“Er waren twee helikopters geregeld, want een bevriende familie mocht de verjaardag meevieren”, weet een goede vriend. “Eén toestel was echter te klein en dus is dat gezin met de auto naar het restaurant gereden.”

Inselkammer is een bekende naam in het bierwereldje. Augusts broer Franz staat aan het hoofd van brouwerij Ayinger, zijn neef Jannik leidde nog een ander bierbedrijf in München. Een lawine tijdens een skivakantie in Canada kostte hem vijf jaar geleden echter het leven.