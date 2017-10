Miljonairsdochter rijdt zes mensen dood: "Ze negeerde rood licht, maar zal ze wel gestraft worden?" Sven Van Malderen

18u10

Bron: Standard.co.uk 0 Rv Consternatie in Oekraïne: een twintigjarige miljonairsdochter heeft er de dood van zes voetgangers op haar geweten, nadat ze een rood licht negeerde. Onder de slachtoffers zat een tienermeisje, onder meer een zwangere vrouw zou nog voor haar leven vechten. Alyona Zaitseva kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf. In principe riskeert ze tien jaar cel, maar de vrees bestaat dat daar weinig van in huis zal komen. "Zal ze überhaupt wel gestraft worden, met zo'n steenrijke energiemagnaat als vader?", klinkt het verontwaardigd.

Het vreselijke ongeval deed zich voor in de stad Khrarkiv. Volgens 'The Evening Standard' botste Zaitseva eerst tegen een Volkswagen Touareg, waardoor haar zwarte Lexus richting voetpad gekatapulteerd werd. Daar stonden mensen te wachten om de baan over te steken. Haar wagen belandde op de zij. De ravage die aangericht werd, was immens. "Het leek wel oorlogsgebied", aldus een getuige.

Rv

Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde intussen dat de jonge bestuurster net voordien door het rood gereden was. Dat verklaart ook meteen waarom een woedende menigte zich meteen na het ongeluk tegen haar keerde. De bodyguards die in twee Jeeps achter Zaitseva reden, konden gelukkig erger voorkomen.

National Police of Ukraine

De jongedame werd meteen gedurende drie dagen aangehouden. Een test wees uit dat ze op het moment van de feiten niet gedronken had. Drie dodelijke slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd: het gaat om Elena Berchenko (25), Yury Neudachin (24) en Oksana Nesterenko (36).