Miljonairsdochter (20) negeert rood licht en rijdt 5 voetgangers dood: haar vader stelt nu ‘compensatiepakket’ samen voor de nabestaanden avh

11u51

Bron: Daily Mail; The Sun 0 rv/EPA Zaitseva maaide vorige week elf voetgangers van de weg. De 20-jarige Alyona Zaitseva reed vorige week door een rood licht met een snelheid van bijna 100 kilometer per uur. Elf voetgangers werden van de weg gemaaid, vijf mensen stierven, zes raakten zwaargewond. Zaitseva riskeert nu tien jaar cel, maar haar vader Vasily zet een legertje advocaten in om dat te vermijden.

Het waren verschrikkelijke taferelen vorige week woensdag in het Oekraïense Kharkiv. Alyona Zaitseva reed met een rotvaart door het rood, waarna ze door een andere auto in de flank werd gegrepen. Haar Lexus werd weggeslingerd en maaide elf voetgangers van het voetpad. Vijf mensen kwamen om, onder wie een meisje van 15. Op de onderstaande beelden is te zien hoe de slachtoffers geen schijn van kans maakten.

Opgepast, schokkende beelden.

Zaitseva werd opgepakt en riskeert nu een gevangenisstraf van tien jaar. Ze verscheen al huilend in de rechtbank met ruim 1.000 euro dure laarsjes van het Spaanse luxemerk Balenciaga. De rechter weigerde een borgsom in te stellen.

EPA Zaitseva bleef ongecontroleerd huilen in de rechtbank.

Compensatiepakket

Zaitseva’s vader Vasily, een steenrijke energiemagnaat, stelt nu samen met zijn advocaten een ‘compensatiepakket’ samen voor de nabestaanden van de slachtoffers. “Mijn vrouw en ik smeken de families van de slachtoffers op onze knieën opdat ze onze dochter zouden vergeven”, aldus Vasily Zaitsev.

Vasily benadrukt wel dat zijn dochter op het kruispunt werd gegrepen door de Volkswagen, ook al reed die gewoon door het groen. “Het was een ongeval met twee auto’s, ik hoop dat de rechter dat meeneemt in zijn beslissing." De 49-jarige bestuurder van de Volkswagen verklaarde al dat hij de Lexus van Zaitseva onmogelijk kon ontwijken: “Ze vloog met een te hoge snelheid het kruispunt op.” Hij weigert elke vorm van verantwoordelijkheid voor de crash op zich te nemen.

EPA De Lexus van Zaitseva, tot schroot herleid.

1,2 miljoen

Het compensatiepakket van vader Vasily zou 1,2 miljoen euro bedragen. Hij hoopt dat hij met dit gebaar zijn dochter vrij kan krijgen. De kans is echter klein dat Zaitseva er zonder straf vanaf komt, want ze werd in het verleden al meermaals beboet voor overdreven snelheid.

EPA Mensen leggen bloemen op de plaats van de crash.