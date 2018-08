Miljonair worden op je 16e: “Ik heb het allemaal uitgegeven aan borstvergrotingen, cocaïne en feestjes” ADN

Bron: Daily Mail 0 Callie Rogers (31), de jongste Britse lottowinnares ooit, getuigt over haar leven nadat ze op haar zestiende plots miljonair werd. “Ik wou dat ik ouder was geweest toen ik dat geld won”, vertelt ze. Al haar geld is op. En toch is ze nu veel gelukkiger.

In het tv-programma This Morning pleit de moeder van drie voor een verhoging van de leeftijdslimiet van de Britse nationale loterij. De minimumleeftijd is 16 jaar. Voor haar was de grote pot winnen op puberleeftijd immers geen cadeau. De vrouw onthult dat ze 18.000 pond verbraste aan borstvergrotingen, 300.000 aan kleren, 500.000 aan cadeautjes voor vrienden en familie en 250.000 pond aan cocaïne. Callie is volledig door haar fortuin van bijna 2 miljoen pond heen.

'Vrienden'

“Als je 16 jaar bent, ben je nog maar een kind. En plots verandert je hele leven”, legt ze uit. Zo maakte de Britse na haar grote winst plots tal van ‘vrienden’, die haar gebruikten voor haar geld en haar in een gevaarlijk leven vol drank en drugs deden storten. “Feestje na feestje volgden elkaar op. Zogenaamde vrienden kwamen langs in mijn nieuwe huis om te feesten." In pubs was ze een lokale celebrity en telkens voelde ze zich gedwongen om te trakteren. “Ik wou gewoon dat iedereen me leuk vond. Ik deed wat ik dacht dat goed was.”

Depressie

Uiteindelijk belandde ze in een depressie en probeerde ze zich zelfs van het leven te beroven. “Ik wilde gewoon een normaal leven. Het was veel te veel geld voor iemand die nog zo jong was. Het heeft me bijna kapotgemaakt.” Nu de ruige en losbandige levensstijl die met de rijkdom gepaard ging tot het verleden behoort, is ze veel gelukkiger.

Nu is ze miljonair af, mama van drie kinderen, getrouwd, gezond en gelukkig. “Ik heb nog steeds moeite om mensen te vertrouwen”, klinkt het. “Maar ik voel me veel beter dan toen. De druk om aan wilde uitspattingen te doen en een glamoureus leven te leiden, is weg. En dat verkies ik. Ik geniet weer van het leven. Ik heb rondgedwaald zonder doel. Nu heb ik een job en mijn familie.”