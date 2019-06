Miljonair vliegt 9 jaar achter tralies nadat geheim tunnelproject tegen nucleaire aanval van Noord-Korea zijn klusjesman fataal wordt ADN

18 juni 2019

15u34

Bron: CNN, New York Times, USA Today 0 Een rijke Amerikaanse beurshandelaar is tot een celstraf van negen jaar veroordeeld nadat werkkracht die geheime tunnels voor hem groef tragisch omkwam bij een brand. De 28-jarige miljonair uit Washington DC wilde zichzelf beschermen tegen een potentiële nucleaire aanval vanuit Noord-Korea, maar slaagde er niet in zijn amper 21-jarige helper te beschermen tegen een vuurzee die eigenlijk was te voorkomen.

Terug naar 10 september 2017. De brandweer reageert op een brand in een woning in Bethesda, Maryland. In de vernielde kelder wordt het verkoolde lichaam van de 21-jarige Askia Khafra aangetroffen, naast een put van zo’n 6 meter diep. Al snel wordt duidelijk dat in de bewuste woning, eigendom van miljonair Daniel Beckwitt, opvallende dingen gebeurden.

Geheimhouding

De omgekomen jongeman bleek door de miljonair ingehuurd om onder de woning een complex van bunkerachtige tunnels te bouwen tegen een nucleaire aanval van Noord-Korea. Beckwitt ging de werkkracht soms zelf thuis in Silver Springs, Maryland, oppikken - met een huurauto. Hij liet Khafra dan een donkere afgeplakte bril dragen zodat de jongen niet kon zien waar hij naartoe werd gebracht. Zogezegd gingen ze naar een woonst ergens in Virginia, in werkelijkheid maakte de beurshandelaar een grote omweg via Virginia terug naar zijn woning vlakbij in Bethesda.

Eens aangekomen bij het huis leidde hij de jongeman naar de kelder, waar die dan dagen aan een stuk tunnels groef. De jongen werkte, at en sliep er en ging naar het toilet in een emmer. Op het moment van de fatale brand vertakten de tunnels zich ongeveer 60 meter lang en 2 verdiepingen diep onder de kelder van de woning. Er waren lichten, een luchtcirculatiesysteem en een verwarming.

Geen ontsnappen aan

En dan dus die noodlottige dag. Een brand breekt uit, Khafra komt tragisch aan zijn einde. De twintiger had geen schijn van kans om te ontsnappen aan het vuur, zo blijkt. Een berg van afval in de hele woning verhinderde zijn vlucht.

Het gerecht spreekt van een woning in “hamsteraar-conditie”, “met immense bergen afval en rommel verspreid over het huis en smalle doolhof-achtige gangetjes erdoor die een normale bewegingsvrijheid significant verhinderen”. Hoewel de twintiger werd teruggevonden op in theorie slechts enkele stappen van een uitgang, geraakte hij daar niet.

Geur van rook

De politie ontdekte ook dat de tunnels onveilig werden voorzien van elektriciteit, via een enorme wirwar aan verlengkabels en stopcontacten die een substantieel risico op brand vormden. Daar is de brand uiteindelijk ook effectief ontstaan. Het was eigenlijk wachten tot er een drama zou gebeuren.

Bovendien had de klusjesman eerder op de dag gewag gemaakt van een rokerige geur in de tunnels. Beckwitt stuurde pas zes uur later een sms’je terug. Hij antwoordde dat er een “grote elektrische storing was”. In plaats van zijn arbeider uit de tunnels te halen, liet Beckwitt enkel weten dat hij “alles op een ander circuit had aangesloten”. De miljonair gaf later aan de politie toe “dat hij zich bewust was van de verhoogde kans op een brand in de uren voor de hulpdiensten werden gebeld voor de eigenlijke brand”. “Het was gewoon een ‘death trap’”, laakte de openbare aanklager.

“Egoïsme”

In april werd de miljonair officieel door een jury schuldig verklaard aan dood door schuld en onvrijwillige doodslag. Gisteren kreeg hij te horen dat hij daarvoor 9 jaar gevangenisstraf krijgt.

Robert Bonsib, één van de advocaten van Beckwitt, noemt negen jaar cel ‘eerlijk’, aangezien die straf minder zwaar is dan gevreesd. (De Amerikaan keek aanvankelijk tegen een celstraf van 10 tot 21 jaar aan, red.). “We blijven evenwel beklemtonen dat het schuldverdict niet wordt ondersteund door het bewijs”, aldus nog de advocaat. “Dit was een accidentele brand, geen criminele daad. Het gaat hier niet om een man die iemand anders in zijn hoofd heeft geschoten, hij heeft gewoon zijn huis niet opgekuist.” En ook al is Beckwitt “een heel vreemde jongeman”, “anders zijn is geen misdrijf”.

Volgens de rechter heeft de “intellectuele arrogantie” en “het egoïsme” van de zeer begaafde beurshandelaar de tragedie veroorzaakt, waarbij veiligheid werd opgeofferd voor een maniakale en paranoïde geheimhouding. “Gezond verstand had je kunnen vertellen dat er een heel gevaarlijke situatie was.” De rechter voegde eraan toe dat niemand in de rechtszaal geloofde dat de dood intentioneel was. “Maar ik kan het verdict van de jury niet negeren”, sprak ze. Tegenover de familie zei ze: “Deze straf kan jullie geen rechtvaardigheid geven.”

In een statement heeft Beckwitt - die zijn werkkracht nog zou proberen te redden hebben maar zich terugtrok door felle rookontwikkeling - zich verontschuldigd bij de familie. “Het spijt me voor wat er is gebeurd, maar sorry is niet genoeg”, schrijft hij. “Sorry is wat je zegt als je per ongeluk tegen iemand aanloopt. Als ik Askia zou kunnen terughalen, zou ik het zo doen. Ik heb hem echt geprobeerd te redden. Ik had geen enkele reden om hem iets slecht toe te wensen. Ik hoop dat jullie me niet zullen zien als een gek monster, maar als imperfect mens.”

