Miljonair verliest 6.000 euro in Spaans winkelkarretje Caspar Naber

14 juni 2018

18u47

Bron: AD.nl 0 Een Nederlandse miljonair zal zich zijn supermarktbezoek in Zuid-Spanje, eind mei, nog lang herinneren. Peter Steenbakkers (46) vergat zijn dure handtas met bijna 6.000 euro cash in een winkelkarretje. De ondernemer vreesde het ergste, maar kreeg zijn tas mét inhoud terug dankzij een eerlijke supermarktmanager.

"Ik kon het niet geloven", zei de Nederlander gisteren tijdens de huldiging van de eerlijke vinder in het Kempinsky Hotel in het Spaanse Estepona, in de provincie Malaga. Politie en gemeente zetten supermarktmanager Raúl José Castillo er in de bloemetjes en riepen hem uit tot 'voorbeeldige inwoner'.

'Beloning'

De steenrijke Nederlander zei Castillo en de supermarkt te zullen belonen voor hun eerlijkheid. Wanneer en op welke manier is nog niet bekend.

De ondernemer verloor zijn handtas met daarin de duizenden euro's, zijn paspoort en huissleutels eind mei in de Mercadona-supermarkt in Cancelada, het oostelijke deel van de badplaats grenzend aan miljonairsoord Marbella.

"Ik deed 's er avonds inkopen, reed naar huis en ontdekte daar dat ik mijn handtas kwijt was toen ik de huissleutels wilde pakken", tekenden Spaanse media op uit de mond van de Nederlander. Hij staat volgens hen al twintig jaar ingeschreven in Estepona. "Ik ben meteen teruggereden naar de supermarkt en vroeg of de tas was gevonden. Dat bleek niet zo te zijn. Nadat ik de tas als verloren had opgegeven bij een winkelmedewerker, ben ik teruggereden naar huis", aldus Steenbakkers.

'Perfect gerangschikte biljetten'

Supermarktmanager Raúl ontdekte de tas de volgende morgen vlak voor het openen van de zaak in een winkelkarretje. Aan de portemonnee kon hij naar eigen zeggen meteen zien dat het om een dure beurs met flinke inhoud ging.

"Het was een Louis Vuitton-portefeuille zonder vakken met perfect gerangschikte bankbiljetten. Ik zag minstens zes briefjes van 500 euro, acht van 200 euro en veel biljetten van 50 euro. Verrast door de grote hoeveelheid geld, deed ik de portemonnee snel weer dicht en besloot ik te zwijgen over mijn ontdekking", zei de eerlijke vinder gisteren terugblikkend.

Het was een Louis Vuitton-portefeuille met perfect gerangschikte biljetten waaronder minstens zes briefjes van 500 euro, acht van 200 euro en vele van 50 euro. Winkelmanager Raúl José Castillo

'Voor gek verklaard'

Hij bewaarde de handtas met verrassende inhoud twee dagen, conform de supermarktvoorschriften. "Omdat mijn collega me vertelde dat er de vorige dag iemand was langs geweest die naar een verloren handtas vroeg en we dachten dat hij terug zou komen." Toen de man niet opnieuw verscheen, bracht de supermarktmanager de handtas naar de politie. "Iedereen in mijn omgeving verklaarde me daarna voor gek dat ik het geld niet had gehouden of er op zijn minst enkele biljetten had uitgehaald."

Castillo gaf tijdens zijn huldiging toe dat hij nog nooit zoveel geld had gezien en het ook niet op zijn bankrekening heeft staan. "Ik had het goed kunnen gebruiken voor een vakantie. Het bedrag is vier keer mijn maandsalaris", grapte hij. Toch heeft de winkelmanager naar eigen zeggen geen seconde spijt gehad van zijn beslissing. "Je moet zaken goed afhandelen. Bovendien kan ik iets dat een ander toebehoort niet bij me houden. Ik zou de rest van mijn leven wroeging hebben gehad."

'Verdacht'

Steenbakkers zat naar eigen zeggen het meest in de rats over zijn verloren paspoort en huissleutels. Die gaf zijn advocaat de volgende dag bij de politie op als verloren. "Dat ik met zoveel contant geld op zak rondliep, had te maken met de voorbereidingen voor een reis", lichtte de Nederlander gisteren toe.

De politie vindt het vreemd dat in de aangifte geen melding werd gemaakt van het geldbedrag. "In onze ogen verdacht, maar volgens de Nederlander was dat omdat hij niet precies wist waar hij wat was verloren", zegt hoofdinspecteur Ezequiel Camacho. Zijn mensen wisten Steenbakkers dankzij diens paspoort te lokaliseren in Nederland. "Na ons telefoontje vloog hij met zijn privévliegtuig naar Spanje en kwam met zijn advocaat naar het politiebureau om de teruggevonden spullen in ontvangst te nemen."

Wilde verhalen

Steenbakkers is bij onze bovenburen vooral bekend als de huurder van skybox 233 in de Amsterdam Arena waar de Nederlandse selfmade-miljonair Koen Everink in 2012 zwaar mishandeld werd door kickbokser Badr Hari. Over de Brabantse transportondernemer doen wilde verhalen de ronde, zoals het gerucht dat hij extra zou bijverdienen met drugstransporten. Daarmee rekende hij in 2013 af in een interview in Quote.

Daarin zei Steenbakkers dat hij zuinig leeft en zo weinig mogelijk financiert waardoor zijn rendementen hoog zijn. "Wanneer je geld verdient in het transport, wordt al gauw gesuggereerd dat je crimineel moet zijn omdat niemand anders in de branche geld verdient. Maar dat is toch niet mijn probleem? Ik heb gewoon een mooi bedrijf waar ik elke dag op kantoor zit te ploeteren. Dit is een typisch voorbeeld van Nederlandse afgunst: als het goed gaat, ben je óf crimineel óf je hebt iets geërfd."