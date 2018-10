Miljonair staat na 18 jaar terecht voor moord op studievriendin. Ze stierf net voor ze moest getuigen over verdwijning van zijn echtgenote KVDS

27 oktober 2018

07u26

Bron: USA Today, Daily Mail 0 De excentrieke erfgenaam van een vastgoedimperium uit New York zal zich binnenkort voor een jury moeten verantwoorden voor de moord op een goede vriendin 18 jaar geleden. Susan Berman werd doodgeschoten in haar huis in Los Angeles. Even daarvoor had ze Robert Durst (75) verteld dat ze zou moeten getuigen in de verdwijningszaak van zijn echtgenote.

Een rechter besliste deze week dat er genoeg aanwijzingen waren voor een proces tegen de miljonair. Zijn advocaat had de afgelopen maanden nochtans aangevoerd dat er geen enkel hard bewijs bestond tegen de man, zoals DNA, vingerafdrukken of een getuige. En Durst zelf pleitte onschuldig.

Maffiabaas

Susan Berman – de dochter van een maffiabaas uit Las Vegas en studievriendin van Durst – werd op 24 december 2000 dood gevonden in haar huis in Benedict Canyon. Ze was vermoord in executiestijl. Volgens de openbare aanklager doodde Durst haar om te voorkomen dat ze de politie zou vertellen wat ze wist over de verdwijning van de vrouw van Durst in 1982. Het onderzoek naar zijn echtgenote was immers enkele maanden eerder heropend.





Kathleen McCormack Durst stond op het punt om haar diploma van kinderarts te halen toen ze verdween. Ze werd voor het laatste gezien op de avond van 31 januari 1982, toen ze een etentje bijwoonde bij haar beste vriendin in Connecticut. Ze was daar onaangekondigd opgedaagd en zou duidelijk van streek geweest zijn. Later die avond keerde ze terug naar New York, waar ze afgesproken had met een andere vriendin, maar daar daagde ze nooit op.

35 jaar later is ze nog altijd vermist en de autoriteiten gaan ervan uit dat ze dood is. Op het moment van haar verdwijning leefde het koppel al een tijdje in onmin. McCormack vertelde een vriendin dat haar man haar sloeg en dat ze wilde scheiden. Durst hield al drie jaar aan met een andere vrouw - Prudence Farrow - en het echtpaar woonde niet meer samen. Hoewel McCormack drie weken voor haar verdwijning nog in het ziekenhuis behandeld was voor kneuzingen, werd Durst nooit iets ten laste gelegd in verband met de verdwijning van zijn vrouw. Hij ontkent dat hij haar vermoordde.

Televisie

Durst belandde uiteindelijk door zijn eigen toedoen in de cel, in maart 2015, enkele uren voor de laatste aflevering van ‘The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst’ op de televisie kwam. Die documentaire onderzocht de verdwijning van de vrouw van Durst en de dood van Berman. Ze bekeek ook de dood van een buurman van Durst, Morris Black, in 2001. Die was omgekomen bij een gevecht met Durst. Een jury sprak de miljonair echter vrij voor de dood van de man en oordeelde dat het een geval was van wettige zelfverdediging. Durst werd wel veroordeeld voor het feit dat hij het lichaam nadien in stukken sneed en in een rivier gooide.

De serie veroorzaakte ophef toen Durst op het einde van een interview iets tegen zichzelf bromde in een microfoon die nog aanstond: ‘Je bent gevat. Wat heb je gedaan? Hen allemaal gedood, natuurlijk.”

De openbare aanklager zou nu naar verluidt de connectie willen maken tussen de dood van Berman en het mysterie rond de dood van Kathleen McCormack-Durst. In dat laatste zou het motief voor de moord op Berman liggen. Toen Kathleen dood was, fungeerde Berman als onofficiële woordvoerder van Durst. Maar volgens aanklagers en getuigen in eerdere hoorzittingen deed ze veel meer.

Sporen

Zo vertelde ze vrienden dat ze Durst geholpen had om de sporen uit te wissen en dat hij aan haar had bekend dat hij zijn vrouw had gedood. De openbare aanklager hoopt die getuigenissen te mogen gebruiken tijdens het proces, maar de verdediging verzet zich daartegen. Berman vertelde een vriend ook dat als er iets met haar zou gebeuren, Durst erachter zou zitten.

In afwachting van het proces blijft Durst in de cel. Hij moet op 8 november opnieuw voor de rechter verschijnen. De moordaanklacht omvat de bezwarende omstandigheden dat hij in een hinderlaag ging liggen voor de moord en dat hij de getuige van een misdrijf om het leven bracht.