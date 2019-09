Miljonair: “Privédetectives die ik voor 9 miljoen dollar inhuurde, hebben mijn vrouw verkracht” mvdb

De steenrijke erfgenaam van een Amerikaanse ijsjesfabrikant eist bijna veertig miljoen dollar van een privédetectivebureau dat hij inhuurde om zijn vrouw te schaduwen. Verschillende medewerkers zouden de vrouw seksueel hebben misbruikt, stelt miljonair David Smith (52). Hij sleept hen voor de rechter in New York. De betrokkenen ontkennen de claims, schrijft The New York Post.

Smith is erfgenaam van Chipwich, een bedrijf dat in de VS al decennialang een populaire ‘ijssandwich’, ijs met vlokken chocolade tussen twee chocoladen chip-koekjes, op de markt brengt. Hij betaalde 140.000 dollar per week aan het detectivebureau International Investigative Group (IIG) om de gang en wandel van zijn vrouw Susanne (45) uit te vlooien. De twee waren tijdelijk elkaar, maar hebben zich inmiddels opnieuw verzoend.

IIG zette voor het miljoenencontract negen medewerkers in. Zij volgden in het geniep de vrouw bij haar bezoeken aan casino’s, nachtclubs en een optreden van Rod Stewart. Of ze ook contact moesten zoeken met Susanne, is niet bekend.

Twee IIG-mannen zouden de vrouw hebben verkracht, drie anderen dwongen haar tot seksueel voorspel, aldus documenten die zijn ingediend bij de rechtbank en die de New Yorkse krant kon inkijken. Een van de medewerkers is geïdentificeerd als Yanti Greene. Hij ontkent ten stelligste dat hij de vrouw meermaals dwong tot seks in zijn auto. De voormalig politieagent spreekt het seksueel misbruik ten zeerste tegen, en stelt dat net Susanne hem misbruikte. Hij ontkent niet dat hij met zijn smartphone filmopnames maakte van de seksuele handelingen. Zowel Greene, zowel medebeklaagde Richard Custodio als drie andere medewerkers, ontkennen de beschuldigingen. Het leidde nooit tot een aangifte bij de politie.

Miljonair Smith deed een beroep op IIG tussen januari 2016 en februari 2019. Hij betaalde voor hun diensten een kleine 9 miljoen dollar. Smith eist het volledige bedrag aangevuld met interesten terug. Hij claimt eveneens 30 miljoen dollar schadevergoeding van het bedrijf wegens fraude en grootschalige nalatigheid. De orichters van IIG blijven de gedaagde mannen steunen en hebben op hun beurt het miljonairskoppel voor de rechter gedaagd. Wordt vervolgd.