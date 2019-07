Miljonair betaalt je 4.500 euro om met hem mee te gaan naar festival PVZ

08 juli 2019

14u42

Bron: Mirror 6 Geen geld, maar ook geen zin om de sfeer van een festival te missen dit jaar? Goed nieuws! Een miljonair heeft maar liefst 4.500 euro over voor een unieke festivalervaring. Hij schenkt het grote bedrag aan wie hem wil vergezellen naar een festival en hem kan helpen met enkele festivalhandigheden, zoals het opzetten van een tent.

De miljonair, die zijn identiteit niet wil prijsgeven, zegt ondanks zijn grote fortuin, nog nooit een festival te hebben meegemaakt. Hij denkt dat hij daardoor iets mist en is op zoek naar iemand die hem kan helpen een “normale” festivalervaring te beleven. Hij wil zich, zo zegt hij, op de festivals tussen de gewone mensen met minder geld begeven, terwijl hij toch nog van wat luxe geniet.

Om een festivalbezoek van zijn bucketlist te kunnen schrappen, plaatste de miljonair een oproep op de luxe online marktplaats HushHush.com. Via die weg hoopt hij de ideale kandidaat te vinden voor deze droomjob.

Taken

De miljonair zoekt vooral iemand die hem kan helpen een goede festivalervaring te beleven. Hij is op zoek naar iemand die hem rondleidt op het festivalterrein, aan drankjes helpt en andere tips geeft. Daarnaast wil hij ook wat praktische hulp. Zo heeft hij een festivalvriend nodig die hem helpt bij het inslaan van de basisbenodigdheden en bij typische festivaltaken, zoals het opzetten van een tent.

Er zit ook een minder eenvoudige opdracht in het takenpakket. De miljonair wil namelijk niet al zijn luxe opzeggen en verwacht daarom dat de festivalgenoot te allen tijde zijn veiligheid garandeert, zowel op het festivalterrein als achter de schermen.

Maar voor die taken krijg je dus wel iets in ruil. Je krijgt toegang tot de populairste Europese muziekevenementen én je ontvangt een bedrag van 4.500 euro per festival.

Vereisten

Voel je je geroepen, dan voldoe je best aan een aantal eisen. Uiteraard is de man op zoek naar iemand die zelf al een aantal festivals bezocht heeft. Je moet ook ouder zijn dan 18 jaar en je moet in het bezit zijn van een geldig Europees paspoort. Registreren kan via een aanmeldformulier op hushhush.com.