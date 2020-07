Miljoenenstad in Australië zes weken in lockdown: “We staan aan begin van tweede golf” HR

07 juli 2020

08u24

Bron: Belga 2 Buitenland Melbourne, de tweede grootste stad van Australië die zo’n 5 miljoen inwoners telt, gaat in lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe beperkingen blijven zes weken van kracht, maakte premier Daniel Andrews van de deelstaat Victoria bekend.

De maatregel werd genomen nadat er in de stad een recordaantal van 191 nieuwe besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld. “Het is duidelijk dat we aan de vooravond staan van een tweede golf en we kunnen niet toestaan dat dit virus onze gemeenschappen uit elkaar rukt”, aldus de premier. “Als we deze stap niet nemen, dan zal het niet blijven bij enkele honderden gevallen per dag, het zal veel meer zijn en het zal helemaal uit de hand lopen.”

Inwoners mogen hun huis straks alleen verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals boodschappen doen, werken of medische zorg zoeken. Ook moeten allerlei ondernemingen de deuren sluiten en mogen horecazaken alleen nog eten bezorgen of laten afhalen.

Grens gesloten

De lockdown wordt ook van kracht in het gebied Mitchell Shire in Victoria. De beperkingen gaan woensdagavond om een minuut voor middernacht in. De autoriteiten hadden maandag al besloten de grens te sluiten tussen Victoria en het aangrenzende New South Wales.

“Ik snap dat zes weken misschien voelt als een eeuwigheid”, zegt de premier, die hamerde op de noodzaak de uitbraak onder controle te krijgen. “Gisteren passeerden we een grimmige mijlpaal. Het grootste aantal nieuwe gevallen in een dag tijd. Vandaag zijn we daar overheen gegaan.”

Twee grootste steden

De lokale premier Daniel Andrews maakte maandag al bekend dat er in zijn deelstaat op één dag 127 nieuwe besmettingen werden vastgesteld, een nieuw record. Toen kondigde hij ook aan dat de grens met New South Wales zou sluiten. De grens tussen beide deelstaten was de enige die in Australië tijdens de pandemie open is gebleven. Maar verplaatsingen tussen de twee grootste steden, Sydney en Melbourne, werden wel al sterk afgeraden.

In Melbourne zijn de jongste veertien dagen veel besmettingen met het coronavirus bijgekomen. In verschillende delen van de stad moesten inwoners al in lockdown. Het stadsbestuur is een grootschalige testcampagne gestart, maar zaterdag raakte bekend dat al zeker 10.000 personen weigeren een test te ondergaan.

105 doden

Bij de 127 nieuwe besmettingen die maandag zijn bekendgemaakt, werden er zestien vastgesteld in sociale woningen. Een negentiger is overleden aan Covid-19, waarmee het aantal coronadoden in Australië op 105 komt. Sinds januari zijn er op een bevolking van zo’n 25 miljoen 8.449 bevestigde coronabesmettingen geregistreerd.

