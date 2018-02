Miljoenenbuit bij bizarre ontvoering:

chauffeur hoort dat dochter gekidnapt is en gebruikt zijn vol geldtransport als losgeld mvdb

09 februari 2018

14u51

Bron: Europe 1 0 De chauffeur van een geldtransport heeft zijn gepantserde bestelwagen met aan boord een bedrag tussen de 15 en 30 miljoen Zwitserse frank (tussen de 13 en 26 miljoen euro) gisteravond afgestaan aan de ontvoerders van zijn dochter. De Fransman die voor een Zwitserse firma rijdt betaalde zo het losgeld, nadat de jonge vrouw van begin twintig eerder op de dag in grootstad Lyon was ontvoerd.

Ze werd gisteravond rond 22.00 uur veilig en wel teruggevonden langs een weg in Tramoyes, een gemeente op zo'n 20 kilometer ten noordoosten van Lyon.

De studente liet haar ontvoerders binnen in haar woonst in de veronderstelling dat het loodgieters waren. Ze sleurden haar een auto in, waarop ze haar vader moest bellen. Er zou haar niets overkomen indien hij met zijn geldtransportwagen naar een afgesproken plaats reed en daar de sleutels aan de ontvoerders overhandigde, zo stelt Europe 1.

De man was aan het werk, toen hij het onrustwekkende telefoontje kreeg. De in de Franse gemeente Annemasse (Haute-Savoie) woonachtige vader reed naar een niet nader genoemde plaats in het Zwitserse kanton Vaud en overhandigde daar de sleutels. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Of er een al een spoor is naar de daders, is niet bekend.

