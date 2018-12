Miljoenen Turkse moslims negeren religieus verbod op loterij



31 december 2018

Hoewel de hoogste religieuze autoriteit in Turkije bekend heeft gemaakt dat het kopen van lotjes 'haram' (zondig, verboden) is, negeren miljoenen Turkse moslims dat religieuze verbod. Elk jaar worden er meer verkocht, vooral in de weken voor de oudejaarsloterij. De jackpot is vanavond 70 miljoen lira, een dikke 11,5 miljoen euro.

Dat is een smak geld in een land waar het maandelijkse minimumloon 330 euro is, en velen minder verdienen.



Bij het populairste loterijkantoor van het land, dat van ‘Nimet Abla’ (Grote Zus Nimet) bij de Kruidenbazaar in Istanbul, staan gelukszoekers ook vandaag weer in lange rijen om een of meer lotjes te kopen. De rijen liepen de afgelopen weken soms op tot honderden meters lang, het wachten duurde tot wel vier uur. Het kantoor heeft een dozijn beveiligers in dienst om alles in goede banen te leiden.

Geluk

‘De laatste lotjes, koop ze hier’, roepen verkopers in de buurt van de rij. Veel klandizie hebben ze niet, want het gros van de mensen heeft het wachten in de lange rij er best voor over. Nimet Abla heeft namelijk de reputatie dat hun lotjes, vaker dan waar dan ook, in de prijzen vallen.



Het legendarische kantoor is vernoemd naar Melek Nimet Özden, algemeen bekend als Nimet Abla. In 1928 begon ze met het kopen en verkopen van lotjes van de staatsloterij. Drie jaar later won ze zelf de hoofdprijs bij de oudejaarspot. Ze werd een nationaal symbool van geluk. Als slimme zakenvrouw maakte ze veel reclame voor haar kiosk en werd haar merknaam synoniem met het kopen van geluk.

In 2009 werd hier ook het oudejaarslot verkocht waarop de hoofdprijs viel. Het valt niet te verbazen dat er op deze ‘magische plek’ vaker winnaars zijn dan elders, want één op de tien loten die in Turkije wordt verkocht, gaat hier over de toonbank.

Hoewel de regeringspartij van president Erdogan er de afgelopen 16 jaar alles aan heeft gedaan om de Turken meer religieuze normen en waarden bij te brengen, is de staatsloterij, noch het gokken op paardenraces en voetbalwedstrijden, niet in de ban gedaan. Ja, gokken is ‘zondig’ en ‘verboden’ volgens de islam, maar de loterij brengt de schatkist ook een aardige duit op: ruim 230 miljoen euro.