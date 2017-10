Miljoenen Thai op de been voor crematie koning Bhumibol, een jaar na zijn dood TT

07u24

Bron: ANP, Belga 2 AFP Rouwende Thai houden een portret van koning Bhumibol omhoog in Bangkok. Hij overleed ruim een jaar geleden maar de Thaise koning Bhumibol wordt pas vandaag gecremeerd. Aan de plechtigheden rond de crematie, die gisteren begonnen en vijf dagen duren, ging ongeveer een jaar van voorbereidingen vooraf. De militaire regering van Thailand trok er zo'n 3 miljard baht (bijna 77 miljoen euro) voor uit. In Bangkok worden miljoenen rouwende Thai verwacht.

Aan het begin van de boeddhistische ritus zongen monniken traditionele gezangen in het Grand Palace, de voormalige koninklijke residentie in de hoofdstad Bangkok. Het hoogtepunt volgt vandaag met de luisterrijke crematie van het lijk.



Ook de nieuwe koning Maha Vajiralongkorn, de enige zoon van Bhumibol en diens vrouw Sirikit, nam aan het begin van de plechtigheden deel. De 65-jarige troonopvolger kwam vergezeld door twee van zijn dochters in een crèmekleurige Rolls Royce aangereden. Ter herinnering aan zijn vader ontstak hij kaarsen. Een orkest speelde de koninklijke hymne.

AFP

Vijf miljoen rouwenden

De crematieceremonie op het Sanam Luang-plein wordt bijgewoond door koningin Mathilde en andere buitenlandse vorsten. Rond dat plein kunnen tijdens de plechtigheden enkele tienduizenden mensen terecht. Rouwende Thai kunnen ook afscheid nemen op andere plaatsen. Zo kunnen bloemen worden gelegd bij replica's van het koninklijke crematorium of bij een van de tempels in de stad. In heel de hoofdstad worden maar liefst vijf miljoen mensen verwacht.



De Thaise koning overleed op 13 oktober vorig jaar na zeven decennia op de troon gezeten te hebben. Bhumibol, formeel koning Rama IX, regeerde meer dan zeventig jaar. Hij was daarmee de langst regerende vorst ter wereld. Veel Thai kenden tijdens hun leven geen andere koning. Bhumibol werd door veel Thai als een godheid vereerd en vervulde in het politiek verhitte land een verenigende rol.



De laatste keer dat een Thaise royal werd gecremeerd was in 1950, De laatste keer was in maart 1950, toen de stoffelijke resten van Bhumibols oudere broer koning Ananda werden verbrand. De pas twintigjarige Ananda was vier jaar eerder onder onduidelijke omstandigheden doodgeschoten.

EPA

Lege urne

De plechtigheden volgen in grote lijnen die van de crematie van koning Ananda, oftewel Rama XVIII - de achtste vorst uit de Rama-dynastie. Eén groot verschil is er wel, al wordt daar door de Thaise autoriteiten geen nadruk op gelegd. Wanneer de gouden koninklijke urn van het koninklijk paleis in een bijzondere processie op een gouden strijdwagen naar het crematorium wordt gebracht, bevinden de stoffelijke resten van koning Bhumibol zich niet daarin.



Voor de vorig jaar overleden Bhumibol is afgeweken van de traditie dat de botten van de overledene worden gebroken om deze in de urn te plaatsen. Het stoffelijk overschot van Bhumibol is bewaard in een kist, die het afgelopen jaar stond opgesteld in de troonzaal van het Grand Palace, met de urn er symbolisch naast. De urn wordt plechtig overgebracht naar het crematorium dat de voorbije tien maanden is gebouwd, terwijl de kist buiten zicht daarnaartoe wordt gereden.

EPA

Crematieveld

Sanam Luang heeft sinds het overlijden van de eerste Rama-koning in 1809 dienst gedaan als koninklijk crematieveld, waar een tijdelijk complex wordt gebouwd dat na de plechtigheden weer helemaal wordt afgebroken. Het grasveld wordt ook gebruikt voor het symbolisch planten van rijst en het ceremonieel ploegen van de eerste oogst.



Morgen, na de crematie worden de overblijfselen en de as verzameld en door de nieuwe koning Vajiralongkorn besprenkeld en gezegend alvorens ze in een processie naar het paleis worden gebracht. Zondag worden de overgebleven beenderen als relieken opgeslagen in het paleis, terwijl de as naar twee boeddhistische tempels in Bangkok wordt overgebracht.

REUTERS De nieuwe koning Maha Vajiralongkorn, de enige zoon van Bhumibol en diens vrouw Sirikit.

AFP

Getty Images