Miljoenen stromen binnen in campagnekas Joe Biden

07 maart 2020

07u21 0 Door de goede resultaten afgelopen dinsdag tijdens de Democratische voorverkiezingen is de campagnekas van Joe Biden flink volgestroomd. De afgelopen vijf dagen kwam er 22 miljoen dollar binnen op de rekening van de koploper bij de Democraten. Hij kan nu beschikken over 30 miljoen dollar (26,5 miljoen euro).

Bidens belangrijkste tegenstander Bernie Sanders heeft ook niet te klagen over geld. De senator van Vermont, die geen grote donaties van bedrijven accepteert, heeft zeker nog 20 miljoen dollar in kas. Hij gaf tot nu toe al 117 miljoen dollar uit, tegen Biden zo’n 63 miljoen.



Bij de Republikeinse Partij heeft president Donald Trump geen tegenstander van betekenis, maar hij is wel volop bezig geld in te zamelen. Volgens nieuwszender NPR beschikt de president over 92 miljoen dollar aan campagnegeld en gaf hij tot nu toe 77 miljoen uit in de campagne.



De grootste oorlogskas was in handen van Michael Bloomberg, die voor de Democraten een poging deed presidentskandidaat te worden. De miljardair en oud-burgemeester van New York gaf naar schatting een half miljard dollar uit, maar kreeg niet genoeg stemmen en heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de race.

