Miljoenen stemmen nog altijd niet geteld in belangrijke belangrijke duels VS

08 november 2018

21u47

Bron: Reuters 0 In de Amerikaanse staat Californië kan het nog weken duren vooraleer miljoenen stemmen van de tussentijdse verkiezingen geteld zijn. Stemmen kan in de staat ook per brief, en die resultaten worden maar erg langzaam verwerkt. 11 van de 435 zetels in het Huis zijn nog niet toegewezen, 5 daarvan liggen in Californië. Voor de Senaat zijn wellicht in twee staten hertellingen nodig.

Californië heeft de afgelopen jaren nieuwe regels ingevoerd die stemmen makkelijker moeten maken, ook voor minderheidsgroepen. Keerzijde van de medaille is wel dat de resultaten lang op zich kunnen laten wachten. Heel wat kiesbrieven werden per post verstuurd, maar zijn nog niet aangekomen, laat staan geteld. In Orange County alleen al, gelegen in het voorstedelijk gebied rond Los Angeles, moeten nog meer dan 400.000 stemmen geteld worden. De deadline om alle stemmen in de staat te tellen ligt pas op 7 december, en de kiescommissie verwacht de tijd tot dan ook effectief nodig te zullen hebben.

Het was woensdag wel al duidelijk dat de Democraten een meerderheid konden halen, die bij 218 zetels ligt. De Democraten mogen voorlopig op 226 zetels rekenen, de Republikeinen op 198.

Ook voor de Senaat zijn nog niet alle uitslagen bekend. Het valt te verwachten dat er hertellingen zullen plaatsvinden in Florida en Arizona, waar het nek-aan-nek is tussen de Republikeinen en Democraten. De Republikeinen liggen in beide staten licht voorop, maar het verschil is miniem. De Republikeinen hebben nu al een meerderheid van 51 zetels tegenover 46, die meerderheid kan stijgen tot 54.

