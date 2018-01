Miljoenen schadevergoeding voor nabestaanden MH17 Redactie

30 januari 2018

08u24

Bron: anp 0 Een groep nabestaanden van de neergehaalde vlucht MH17 heeft een Amerikaanse rechtszaak gewonnen, waardoor zij recht hebben op honderden miljoenen schadevergoeding. Dat blijkt uit rechtbankstukken die in bezit zijn van het Nederlandse tv-programma ZEMBLA.

Het gaat om een groep familieleden van 25 slachtoffers, onder wie tien Nederlanders. De zaak werd aangespannen tegen de leider van de separatisten in Oekraïne Igor Girkin. Deze Russische officier leidde de opstand en wordt nu door de Amerikaanse rechter verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van MH17 met een BUK-raket op 17 juli 2014.

De kans dat familieleden van slachtoffers deze bedragen daadwerkelijk kunnen incasseren, is overigens vrijwel nihil. Igor Girkin heeft zich niet verdedigd tijdens de rechtszaak en op zijn officiële woonadres in Moskou was hij voor de advocaten niet te vinden.