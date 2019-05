Miljoenen mensen zonder stroom na doortocht tornado in Ohio LH

28 mei 2019

13u36

Bron: Belga 1 Vijf miljoen mensen zitten zonder stroom na de doortocht van een tornado in de Amerikaanse staat Ohio. Dat hebben de lokale autoriteiten en de weerdiensten gemeld. Sommige delen van de staat in de Midwest van de VS worden bovendien bedreigd door overstromingen, zei de Nationale Meteorologische Dienst (NWS).

Over het aantal gewonden of eventuele doden zijn nog geen cijfers bekend gemaakt. Vooral de stad Dayton kreeg het zwaar te verduren. Daar werden huizen met de grond gelijk gemaakt en ontelbare bomen afgeknapt.

"Twee waterzuiveringsinstallaties en pompstations zitten zonder elektriciteit. De eerste lijnshulp voert reddingsacties en schoonmaakoperaties uit", schrijft het stadsbestuur van Dayton op Twitter. De brandweer heeft gasleidingen afgesloten en probeert bedolven mensen vanonder de brokstukken van ingestorte woningen te bevrijden, aldus de lokale autoriteiten.

President Donald Trump heeft via Twitter aangekondigd dat hij federale financiering voor de opruimwerkzaamheden heeft vrijgemaakt.

Derde in week tijd

De tornado van gisteren is de derde die in een week tijd de Midwest van de VS heeft getroffen. Afgelopen weekend kwamen minstens twee mensen om en werden 29 anderen in ziekenhuizen opgenomen nadat een tornado een zware ravage had aangericht op een camping met stacaravans. Drie andere mensen stierven afgelopen woensdag nadat een tornado met windstoten tot 260 km/u over de stad Jefferson City in de staat Missouri was geraasd.