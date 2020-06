Miljoenen mensen volgden zomerzonnewende op Stonehenge online

jv

21 juni 2020

13u50

Bron: DPA

3

Miljoenen mensen hebben de zomerzonnewende in de nacht van zaterdag op zondag, uitgezonden vanop Stonehenge, online gevolgd. Stonehenge is een werelderfgoedsite in het Verenigd Koninkrijk, beroemd voor zijn 4.500 jaar oude steencirkel.