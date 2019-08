Miljoenen malariabesmettingen in Burundi: 1.800 mensen overleden ttr

06 augustus 2019

11u54

Bron: belga 2 anp Malaria heeft dit jaar aan meer dan 1800 mensen het leven gekost in Burundi. De Verenigde Naties maken melding van 5,7 miljoen besmettingen op een bevolking van ongeveer 11 miljoen mensen.

In totaal zouden tussen 1 januari en 21 juli 1801 patiënten zijn gestorven aan de gevolgen van de ziekte. Dat is vergelijkbaar met het aantal mensen dat is overleden door de huidige uitbraak van ebola in Congo. De autoriteiten in het straatarme Burundi hebben nog geen nationale medische noodtoestand uitgeroepen. Dat gebeurde in 2017 wel. Toen waren 1,8 miljoen besmettingen en 700 sterfgevallen door malaria gemeld.

Dit keer speelt op de achtergrond mee dat verkiezingen in aantocht zijn. Een hoge regeringsfunctionaris zegt dat president Pierre Nkurunziza de aandacht niet wil vestigen "op wat gezien kan worden als het mislukken van zijn gezondheidsbeleid".

De huidige crisis wordt volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken onder meer veroorzaakt door een gebrek aan preventieve maatregelen, zoals muskietennetten. Ook klimaatverandering zou een rol spelen.

Malaria kost jaarlijks aan honderdduizenden mensen het leven. Het ging volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2017 om zeker 219 miljoen besmettingen in 87 landen. In dat jaar overleden naar schatting 435.000 mensen aan de ziekte, vooral in Afrika.