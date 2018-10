Miljoenen inwoners van Mexico-Stad dagenlang zonder water HA

31 oktober 2018

21u13

Bron: AFP 0 In Mexico-Stad is sinds vanmiddag het water voor minstens drie dagen afgesloten voor miljoenen inwoners. Er vinden grote onderhoudswerken plaats aan het leidingennet in de Mexicaanse hoofdstad.

In totaal zullen meer dan de helft van de 8 miljoen inwoners van de stad getroffen worden, net als 3 miljoen mensen in de buitenwijken. De voorbije weken hebben de inwoners massaal flessenwater gehamsterd. Velen vertrekken ook op vakantie, aangezien vrijdag - Allerzielen - een feestdag is in Mexico. De scholen blijven de rest van de week dicht.

De overheid roept burgers op om spaarzaam om te springen met water, door zich bijvoorbeeld te wassen met water in kleine kuipen en geen kleren te wassen. Op bepaalde plaatsen in de stad heeft de overheid tankwagens met water voorzien.