Miljoenen Duitsers trapten in nepwebshops: "Dit is pas het topje van de ijsberg" AW

27 augustus 2018

17u43

Meer dan vier miljoen Duitsers zijn ooit de dupe geworden van nepwebwinkels. Dat blijkt uit een onderzoek van een belangrijke consumentenorganisaties.

Nepshops zijn niet van de echte te onderscheiden. Ze bieden bijvoorbeeld sportkleding, huishoudelijke artikelen of kleren aan. Maar ze zijn alleen gemaakt om mensen op te lichten. En het gevaar is dat de mensen achter zulke sites steeds professioneler worden. "Het is moeilijk om een nepshop te herkennen, omdat de kwaliteit met de jaren extreem toeneemt. Vroeger kon je het herkennen aan typefouten, maar dat is niet meer zo. Ze zijn net zo opgebouwd als een normale webshop'', legt een politiecommissaris uit.



Er zouden ten minste een miljoen nagemaakte online winkels ontdekt zijn, "maar we gaan ervan uit dat dit slechts het topje van de ijsberg is'', aldus een consumentenorganisatie.

De oplichters gebruiken namen en foto's van echte personen, die de winkel zogenaamd opereren, om vertrouwen te wekken. Om diezelfde reden zouden ze logo's van PayPal, Visa en Maestro op de site zetten. Ook een domeinnaam die eindigt op .de - de landcode voor Duitsland - helpt om wantrouwen weg te nemen. De meeste nepshops zijn maar een paar weken online. Ze verdwijnen snel en keren korte tijd later onder een andere naam terug. Vaak kunnen kopers alleen vooruitbetalen.

Ook neppe shops in België en Nederland

Ook in België komen nepwebshops voor. Test-aankoop ontmaskerde enkele weken geleden nog 800 valse webshops.

Ook Nederland kampt met bonafide webshops. Volgens de Consumentenbond zijn er ongeveer 90.000 valse online winkels in Nederland en zo'n 25.000 tot 35.000 nagemaakte sites. Dat betekent dat ongeveer een op de vier sites onbetrouwbaar is.

Mensen kunnen aan een paar dingen zien dat een site niet in orde is, zegt de bond. "Kijk naar de domeinnaam. Vaak kopen criminelen oude domeinnamen op, omdat ze dan hoger in Google komen, maar de naam past niet altijd bij wat ze zeggen te verkopen. Alles wordt met hoge kortingen aangeboden, van zestig tot zeventig procent, niets is niet in de aanbieding. Het taalgebruik klopt niet, woorden zijn slecht vertaald in het Nederlands. Er is geen contact mogelijk met het bedrijf. Zulke dingen even checken kan een hoop narigheid schelen", zegt de Nederlandse consumentenbond.