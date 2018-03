Miljoen euro voor in Brussel gedraaide films en series IB

14 maart 2018

03u30

Bron: Belga 0 Screen.brussels, het steunfonds van het Brussels Gewest voor audiovisuele producties, heeft tien producties geselecteerd die in totaal een miljoen euro zullen ontvangen. Dat meldt screen.brussels. Het gaat om vier langspeelfilms, twee internationale tv-series en vier documentaires.

De films gaan over Brussel, zijn voor minstens een deel in de hoofdstad gedraaid, of zijn (mee) gemaakt door Brusselse artiesten of bedrijven. Doel ervan is om het Brussels Gewest "op de internationale audiovisuele kaart te zetten", klinkt het in het persbericht.

De vier geselcteerde films zijn 'Five is the perfect number' van de Italiaanse kunstenaar Igort, 'La frontière' van de Brusselse regisseur Frédéric Fonteyne, 'Ma mère est folle' van regisseuse Diane Kurys en 'Where is Anne Frank?', de jongste animatiefilm van Ari Folman, ook bekend van 'Waltz with Bachir'. Ook kunnen BBC-serie 'Les misérables', waarvoor 28 dagen in Brussel wordt gefilmd, en het tweede seizoen van politieserie 'Zone blanche' rekenen op steun.

Documentaires

De geselecteerde documentaires zijn 'Bains publics' van de Brusselse regisseuse Kita Bouchet, 'Nos aubes perdues' van regisseur Eric d'Agostino, en 'Remember souvenir' van regisseurs Nicolas Dedecker en Benoit Baudson. Die laatste film gaat over het werk van kunstenaar Denis Meyers in de leegstaande kantoren van het bedrijf Solvay. In 'Totems et tabous' van regisseur Daniel Cattier tot slot waart een geest rond in de lege gangen van het Afrikamuseum in Tervuren dat volop gerenoveerd wordt. Die stelt daarbij vragen over onder meer de geschiedenis van de kolonisatie.

Acht van de tien projecten zijn in handen van producenten uit het Brussels Gewest.