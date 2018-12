Miljoen euro voor handelaars in Parijs die schade ondervonden door protest ‘gele hesjes’ en bonus voor ordehandhavers AW

18 december 2018

17u39

Bron: Belga 0 De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, kondigde aan dat de stad een miljoen euro uittrekt voor handelaars die schade ondervonden na de betogingen van de "gele hesjes". De steun komt er onder de vorm van belastingvrijstellingen en een noodfonds.

Hidalgo roept de Parijzenaars ook op om de handelaars te blijven ondersteunen, door hun kerstaankopen in de winkels te doen eerder dan online. "453 Parijse winkels werden beschadigd door vandalen in december, in de marge van de betogingen" en "honderden andere waren genoodzaakt om preventief de deuren te sluiten", aldus de burgemeester in een persbericht.





Bonus voor ordehandhavers

Daarbij stelt de Franse regering een uitzonderlijke bonus van 300 euro voor om de gemobiliseerde ordehandhavers te bedanken. Zij moesten keer op keer de protesten van de ‘gele hesjes’ in goede banen zien te leiden. Het zou om een premie gaan voor alle 111.000 politieagenten en gendarmes, meldde nieuwszender Franceinfo en andere Franse media. De totaalkost werd becijferd op 33 miljoen euro.

De aankondiging komt er op het ogenblik dat het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt geconfronteerd met felle kritiek van de politievakbonden. Die hebben na hun mobilisatie geëist dat er terug geïnvesteerd wordt in hun sector. Verder hadden enkele vakbonden hun troepen opgeroepen om actie te voeren.

President Emmanuel Macron had tijdens een lunch met de CRS, de speciale eenheid binnen de nationale politiedienst, op 3 december beloofd een premie te betalen. Maar hij had toen geen bedrag genoemd.