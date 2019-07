Miljardairskinderen op vakantie: leren zwemmen als een zeemeermin Redactie

04 juli 2019

07u05

Bron: Telefacts Zomer 1

Telefacts Zomer volgt vanavond enkele miljardairskinderen naar hun luxueuze vakantiebestemmingen.

Sandbanks Beach is één van de duurste regio’s in Groot-Brittannië en staat bekend om zijn tropische stranden.

Je kan er aan de Mayim Mermaid Academy leren zwemmen als een zeemeermin. Jammer genoeg is dit niet voor iedereen weggelegd. Het inschrijvingsgeld loopt op tot 1.000 euro, voor een basismodel van de zeemeerminstaart betaal je al snel 3.300 euro.

Bekijk de volledige reportage vanavond om 22u40 bij VTM.