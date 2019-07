Miljardair Tom Steyer stapt in race naar Witte Huis bij Democraten KVDS

09 juli 2019

17u57

Bron: Belga, CNN 0 Terwijl het Democratisch parlementslid Eric Swalwell, een notoir tegenstander van de Amerikaanse president Donald Trump, uit de race naar het Witte Huis stapt, heeft Tom Steyer (62), een miljardair uit San Francisco en voormalig hedgefondsmanager, zich net kandidaat gesteld.

Steyer had in januari nog gezegd dat hij geen gooi zou doen naar het presidentschap, maar blijkt nu van gedachten te zijn veranderd.

Geldschieters

De milieuactivist is een van de grootste geldschieters van de Democratische partij. Vorig jaar alleen al investeerde hij ruim 100 miljoen dollar (89 miljoen euro) in Democratische kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden. Volgens het tijdschrift Forbes is hij 1,6 miljard dollar waard (1,4 miljard euro).





Hij zette ook zijn schouders onder een organisatie die aandringt op het afzetten van Donald Trump. Hij lanceerde al verscheidene reclamespotjes die het Congres vragen om de president uit het Witte Huis te bonjouren.

Steyer liet al weten dat hij zeker 100 miljoen dollar (89 miljoen euro) wil spenderen aan zijn kandidatuur. Hij is de 24ste kandidaat die de Democratische nominatie voor het presidentschap in de wacht wil slepen, Swalwell meegerekend.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat hij het volgende debat bij de Democraten zal halen. Dat vindt eind deze maand plaats en om deel te mogen nemen, moeten kandidaten een campagnebijdrage gekregen hebben van minstens 65.000 individuele donoren en meer dan 1 procent steun halen in de laatste drie polls die goedgekeurd werden door het Nationaal Comité van de Democraten.

Race

Volgens de recentste peilingen ligt voormalig vicepresident Joe Biden nog altijd op kop in de race, gevolgd door Kamala Harris en Elizabeth Warren, die het goed deden in het eerste Democratische debat. Ook Bernie Sanders en Pete Buttigieg doen het goed in de peilingen.