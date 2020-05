Exclusief voor abonnees

Miljardair Stanley Ho (98) overleden: de man die van Macao de grootste gokstad ter wereld maakte en maar liefst 17 kinderen verwekte

KVDS

26 mei 2020

16u25

Bron: Bloomberg

In Hongkong is miljardair Stanley Ho (98) overleden. Dat heeft zijn familie gemeld. De man vergaarde een fortuin van 13,6 miljard euro door het uitbouwen van een casino-imperium op het schiereiland Macao, een autonome regio binnen China. Macao is intussen bekend als het ‘Las Vegas van Azië’ en stak de bekende Amerikaanse stad zelfs voorbij als belangrijkste gokstad ter wereld. Stanley Ho had ook een kleurrijk privéleven. Hij werd vader van maar liefst zeventien kinderen bij vier vrouwen.