Miljardair Richard Branson: “Virgin Airlines heeft staatssteun nodig om te kunnen overleven” AH

20 april 2020

16u42

Bron: Belga 3 Virgin Airlines heeft staatssteun nodig om de zware impact van de coronacrisis op de luchtvaartsector te kunnen overleven. Dat heeft de Britse eigenaar en miljardair Richard Branson maandag gezegd. Branson zei alles wat hij kan te zullen doen om het bedrijf operationeel te houden.

“We zullen daarvoor regeringssteun nodig hebben, gezien de ernstige onzekerheid rond reizen vandaag en de onduidelijkheid over hoe lang de vliegtuigen aan de grond zullen blijven”, aldus Branson in een brief aan zijn personeel. “Dit zou onder de vorm van een commerciële lening zijn, het zou geen gratis geld zijn en de luchtvaartmaatschappij zal het terugbetalen”, aldus Branson, erop wijzend dat lagekostenmaatschappij easyJet al een lening gekregen heeft van 600 miljoen pond.

De Financial Times berichtte vrijdag dat de regering Virgin Atlantic opgedragen heeft om een vraag voor steun ten belope van een half miljard pond weer in te dienen, omdat het bedrijf niet aantoonde dat het andere mogelijkheden onderzocht heeft voor de extra financiering.

Lees ook:



Dochterbedrijven van airline Norwegian vragen faillissement aan, duizenden jobs in gevaar

Zal toerisme in eigen land boomen? Of gaat de reissector een bloedbad tegemoet? “Het zal chaos worden” (+)