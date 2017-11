Miljardair Piñera wint eerste ronde van Chileense presidentsverkiezingen LVA

03u21

Bron: Belga, Emol, BBC 1 AFP Sebastián Piñera is niet bij iedereen geliefd, zoals de middelvinger op de achtergrond weergeeft. De conservatieve ondernemer en ex-president Sebastián Piñera is bij de presidentsverkiezingen in Chili als winnaar uit de bus gekomen. De stembusgang was wel nog niet doorslaggevend: hij zal het in een tweede ronde moeten opnemen tegen de socialistische kandidaat en voormalige journalist Alejandro Guillier.

Met bijna 90 procent van de stemmen geteld kan de 67-jarige Piñera rekenen op 36,7 procent, terwijl de 64-jarige Guillier 22,6 procent van de stemmen achter zijn naam heeft. In totaal waren er acht kandidaten. Aangezien niemand een absolute meerderheid heeft, volgt op 17 december een tweede stemronde tussen Piñera en Guillier.

De opkomst bedroeg gisteren bijna 50 procent. Van de ongeveer 14 miljoen kiesgerechtigden gingen er rond de 6.650.000 stemmen.

Het huidige staatshoofd sinds 2014, de socialiste Michelle Bachelet (66), die overigens ook al eens president was tussen 2006 en 2010, kan zich volgens de grondwet niet voor een opeenvolgende termijn kandidaat stellen.

Ondanks winst tegenvaller voor Piñera

Op basis van recente peilingen waarin hij tot 44 procent van de stemmen haalde, had Piñera, die eerder al president was van 2010 tot 2014, gehoopt in de eerste ronde al een absolute meerderheid te halen en het presidentschap meteen in de wacht te slepen.

In 2010 werd Piñera de eerste rechtse president sinds het einde van de dictatuur onder Augusto Pinochet in 1990, nadat het land twintig jaar een centrumlinks bestuur had gehad. Hij vertegenwoordigt de rechtse vleugel van de centrumrechtse coalitie Chile Vamos en kan vooral op de steun rekenen van conservatieve, welgestelde kiezers en van de zakenwereld.

Guillier is een voormalige journalist en komt op voor de centrumlinkse coalitie Nueva Mayoria, waartoe ook huidig president Bachelet behoort.