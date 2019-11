Miljardair Michael Bloomberg stapt ook in race om presidentschap VS IB

08 november 2019

Bron: Belga 0 Michael Bloomberg, de voormalig burgemeester van New York, heeft zich gemeld voor de race om de Democratische kandidatuur voor het presidentschap bij de Amerikaanse verkiezingen in 2020.

De miljardair, mediamagnaat en filantroop acht de huidige Democratische kandidaten niet in staat om het op te nemen tegen president Donald Trump. "Mike maakt zich steeds meer zorgen", reageerde Bloombergs woordvoerder in een verklaring. De 77-jarige Bloomberg, die drie termijnen als burgemeester verbonden was aan de grootste stad van Amerika, levert deze week de papieren in voor de Democratische voorverkiezing in de staat Alabama.

De Democratische kandidatuur telt nu zeventien kandidaten. Volgens recente peilingen zijn er vier favorieten: Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, die de progressieve vleugel van de partij vertegenwoordigen, en voormalig vice-president Joe Biden en burgemeester Pete Buttiieg van South Bend (Indiana), die bekendstaan als leden van de meer gematigde vleugel.

Sanders en Warren sceptisch

Warren en Sanders reageerden beiden via sociale media op de aankondiging van Bloomberg. “De biljonairsklasse is bang en dat zouden ze ook moeten zijn", twitterde Bernie Sanders. Warrens campagneleider Faiz Shakir liet in een verklaring weten dat “miljonairs die nog meer politieke macht willen zeker niet de verandering is die de VS nodig heeft”. Warren paste ook haar ‘tax calculator’ aan, met een speciale doorverwijsknop voor Michael Bloomberg en andere miljonairs als Bill Gates en Leon Cooperman.

