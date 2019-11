Miljardair Michael Bloomberg blijft geheimzinnig over kandidatuur presidentsverkiezingen, maar dient wel documenten in ADN

21 november 2019

20u21

Bron: Belga 0 De Amerikaanse miljardair Michael Bloomberg heeft bij de federale verkiezingscommissie vandaag de documenten ingediend die vereist zijn voor een kandidatuur bij de komende presidentsverkiezingen. De gewezen burgemeester van New York heeft nog niet officieel beslist of hij in de race zal stappen, maar wil wel alvast alle administratieve hordes nemen.

De 77-jarige Bloomberg doet, net als vier jaar geleden, erg geheimzinnig over een mogelijke kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. Toen besliste hij uiteindelijk om niet als onafhankelijk kandidaat deel te nemen. Nu overweegt hij een poging te ondernemen om de Democratische nominatie in de wacht te slepen.

Bloomberg had eerder ook al stappen gezet voor een deelname aan de Democratische voorverkiezingen in Alabama en Arkansas, twee staten die een vroege deadline voor de kandidaturen hebben ingesteld.



De zakenman Michael Bloomberg, die van 2002 tot 2013 burgemeester was van New York, is een van de rijkste mensen ter wereld. Het zakenblad Forbes schat zijn vermogen op meer dan 50 miljard dollar.