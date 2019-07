Exclusief voor abonnees Miljardair met sekspaleis en invloedrijke vrienden komt waarschijnlijk niet meer vrij Michael Persson

10 juli 2019

14u22

Bron: De Volkskrant 0 Miljardair Jeffrey Epstein hield van jonge meisjes, deed daar niet geheimzinnig over, maar zit nu toch vast. Ondertussen dijt de affaire uit.

Jaren stond het daar ongenaakbaar, het huis van zeven verdiepingen in de sjieke Upper East Side in Manhattan vlakbij Central Park, waar Jeffrey Epstein (66) zijn meisjes naartoe lokte en waar de kluis stond waarin hij hun foto’s bewaarde – tot zaterdag enkele FBI-agenten eindelijk de enorme houten voordeur openbraken. Ze liepen naar binnen en kwamen naar buiten met honderden, misschien wel duizenden foto’s. Foto’s op cd’s die soms netjes op naam waren gelabeld (‘de jonge [x] met [y]’), en die soms geen naam nodig hadden: ‘meisjes foto’s naakt’. Epsteins levenswerk.

Epstein zelf werd die middag gearresteerd nadat hij met zijn privévliegtuig was geland op Teterboro Airport in New Jersey, na een lang verblijf in Parijs, in een van zijn andere huizen. Nu zit hij opgesloten in een gevangenis in Manhattan, te rijk voor een borgsom, en komt, zoals het er nu uit ziet, nooit meer vrij.

