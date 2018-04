Miljardair koopt strandstulpje in Malibu voor recordbedrag van 110 miljoen jv

24 april 2018

12u18

Bron: NY Post 1 Miljardair Michael Smith en zijn vrouw Iris kunnen zich voortaan helemaal uitleven aan beide Amerikaanse kusten. Smith kocht een strandoptrekje in Malibu voor een slordige 110 miljoen euro, nadat hij zich twee jaar geleden voor hetzelfde bedrag in de Hamptons ook al drie eigendommen had aangeschaft.

Michael Smith, CEO van Freeport LNG Development, telde 110 miljoen dollar of meer dan 90 miljoen euro neer voor de strandvilla in Malibu bij Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië. Dat is een recordbedrag in Los Angeles County. Het stulpje dat Smith overkocht van Hard Rock Cafe-stichter Peter Morton, staat op een terrein van zo'n 3.200 m². In de Hamptons, aan de Amerikaanse oostkust, is Smith sinds 2016 eigenaar van een domein van bijna 26.000 m² aan Lily Pond Lane.

Het strandhuis in Malibu is een ontwerp van architect Richard Meier. Het heeft een bewoonbare oppervlakte van 430 m². Het omvat twee verdiepingen en heeft vier slaapkamers en vier badkamers. Er is een apart gastenverblijf met drie slaapkamers en evenveel badkamers en een cinemazaal. Het interieur is ingericht door Michael S. Smith, die dat ook deed met de privévertrekken van de Obama's in het Witte Huis. De tuin heeft een zwembad en houten wandelpaadjes langs de zee.

Qua privacy moet de miljardair wel meer toegevingen doen dan in de Hamptons. In Malibu zit hij ingekapseld tussen twee huizen van Larry Ellison, medestichter van Oracle. Het domein is niet toegankelijk voor derden.

Smith is schatrijk en kijkt dan ook niet op een cent meer of minder. In 2015 huurde hij de muzikale diensten van Usher en Stevie Wonder in voor het huwelijk van zijn dochter Kaily Smith.