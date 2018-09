Miljardair koopt duurste huis van Australië over van familie die het meer dan 100 jaar bezat Joeri Vlemings

27 september 2018

14u02

Bron: The Guardian 1 Miljardair Mike Cannon-Brookes heeft ongetwijfeld de slag van zijn leven geslagen met de aankoop van Fairwater, het duurste eigendom van Australië. Het domein was meer dan honderd jaar in handen van de beroemde uitgeversfamilie Fairfax.

Cannon-Brookes is medeoprichter van het softwarebedrijf Atlassian. Hij werd er schatrijk mee. Samen met zijn vrouw Annie heeft hij Fairwater gekocht, bij het pittoreske Point Piper in Double Bay in de staat New South Wales. Het ligt op zo'n vijf kilometer van het Sydney Opera House. Het koppel zou er honderd miljoen dollar voor betaald hebben, zo'n 62 miljoen euro.

Op het historische domein van 1,12 hectare bij Sydney Harbour willen Mike en Annie Cannon-Brookes hun vier kinderen opvoeden. Het is het grootste eigendom in privéhanden rond Sydney Harbour. Het werd gebouwd in 1882 en heeft uiteraard zicht op het water. Voor wie er enigszins thuis is: het terrein strekt zich uit over een halve kilometer, van New South Head Road tot Seven Shillings Beach.

Sinds 1900 was het in handen van de uitgeversfamilie Fairfax. James Oswald Fairfax, kleinzoon van John Fairfax, kocht het toen. Lady Mary Fairfax woonde er tot ze vorig jaar in september stierf. Lady Mary voorzag de residentie door de jaren heen van kostbare kunstwerken. Onder meer een bronzen beeld van twee meter van Rodin en schilderijen van Chagall, Degas en Arthur Boyd.

Cannon-Brookes wordt zo de buurman van zijn zakenkompaan Scott Farquhar, met wie hij ook samen aan de universiteit studeerde. Farquhar betaalde vorig jaar meer dan 43 miljoen voor het naburige stulpje genaamd Elaine. Dat was ook al een eigendom van de familie Fairfax. Farquhar was recordhouder wat de duurste privé-aankoop van vastgoed ooit betrof in Australië. Tot nu: zijn zakenpartner klopt hem vlotjes.