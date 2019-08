Miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in cel FVI

10 augustus 2019

15u08

Bron: ANP 120 De van kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein is dood. De New York Times schrijft, op basis van officiële bronnen die anoniem willen blijven, dat de miljardair zichzelf heeft opgehangen in zijn cel en dat zijn lichaam om 7.30 uur plaatselijke tijd werd gevonden. Epstein werd na een eerdere zelfmoordpoging in de cel al strenger bewaakt.

Het openbaar ministerie in New York beschuldigde Jeffrey Epstein ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Tussen 2002 en 2005 zou hij in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel hebben uitgebouwd. Sommige meisjes zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Epstein riskeerde een celstraf tot 45 jaar. Zelf beweerde hij altijd onschuldig te zijn. Gisteren nog werd een nieuwe lading van eerder verzegelde juridische documenten openbaar gemaakt. Daarin stonden nieuwe, verontrustende details over wat zich afspeelde in Epsteins huizen.

Het was niet de eerste zaak tegen de ondernemer. In 2008 werd Epstein al eens veroordeeld voor gedwongen prostitutie. Hij werd toen ook verdacht van het misbruiken van tientallen meisjes. Door een deal te sluiten met de openbaar aanklager ontliep hij een mogelijk levenslange celstraf. Uiteindelijk zat hij toen dertien maanden vast.

De affaire-Epstein bracht onder meer de voormalige Amerikaanse minister van Werk Alexander Acosta in verlegenheid. Meer dan tien jaar geleden stemde hij als toenmalig openbaar aanklager in Florida toe met een omstreden schikking, waardoor Epstein gespaard bleef van een federaal proces en een relatief lichte straf kreeg: hij bekende dat hij klanten aanbracht voor minderjarige prostituees en zat een gevangenisstraf van dertien maanden uit, deels onder een soepel regime. Acosta nam enkele weken geleden ontslag uit de regering van president Donald Trump.

Net als voormalig president Bill Clinton leek ook Donald Trump dikke maatjes met de 66-jarige miljardair. Clinton en Trump hebben zich intussen van Epstein gedistantieerd. Trump noemde Epstein in een artikel uit 2002 nochtans “een geweldige kerel” die hij al vijftien jaar kende. Bill Clinton van zijn kant was een graag geziene gast in de privéjet van Epstein, die nu de bijnaam Lolita Express krijgt. “President Clinton heeft Epstein al meer dan tien jaar niet meer gesproken”, liet Clintons woordvoerder weten.

“Ik stelde Melania voor aan Donald Trump”

Jarenlang schepte Jeffrey Epstein er in zijn omgeving mee op dat hij Melania aan haar toekomstige echtgenoot en president Donald Trump heeft voorgesteld. Trump en Epstein waren volgens de organisator van een wedstrijd voor kalendermeisjes de enige mannen op een feestje met 28 jonge bikinimodellen in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago.

Feest met 28 jonge meisjes

In 1992 gaf Donald Trump een feestje in Mar-a-Lago. Aanwezig: 28 jonge meisjes die deelnamen aan een wedstrijd om op een nationale kalender met meisjes in bikini te belanden en één mannelijke gast: Jeffrey Epstein. Het feest werd in opdracht van Trump georganiseerd door George Houraney. Zakenman Houraney stond aan het hoofd van het bedrijf dat de wedstrijd organiseerde en hij organiseerde ook het privéfeest in opdracht van Trump.

Toen hij die avond aankwam in het buitenverblijf van Trump in Florida, was hij verrast. “‘Wie komt er vanavond? Ik heb geregeld dat er 28 meisjes komen’, zei ik tegen Trump. Toen bleek dat enkel Trump en Epstein aanwezig zouden zijn. ‘Maar dit moest toch een feest met VIP’s worden, en jij zegt me dat enkel jij en Epstein komen?’, zei ik.”

De relatie tussen Trump en Epstein verzuurde in die mate dat Epstein de schuld voor het gerechtelijk onderzoek naar diens seksueel misbruik van minderjarige meisjes bij Trump legde. In 2008 werd Epstein aangeklaagd in Florida, toen slaagde hij erin een deal te sluiten met zijn slachtoffers. “Ik brak lang geleden met hem. Ik was geen fan van hem, zoveel kan ik wel zeggen”, verklaarde Donald Trump dinsdag, daags na de inbeschuldigingstelling van Epstein, tegenover reporters in het Witte Huis.

Clinton

Ook voormalig president Bill Clinton zou volgens een passagierslog 26 keer met het privévliegtuig van Epstein hebben meegevlogen. Zelf hield de oud-president het in een verklaring op vier keer, waarbij zijn beveiligers ook aanwezig zouden zijn geweest.

Eerdere zelfmoordpoging

Eind juli probeerde Epstein waarschijnlijk al eens zelfmoord te plegen, toen werd de 66-jarige investeringsbankier half bewusteloos teruggevonden. Epstein had volgens Amerikaanse media toen verwondingen aan de hals.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.