Miljardair Jeffrey Epstein komt niet op borgtocht vrij

18 juli 2019

20u03

Bron: ANP 0 De Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die verdacht wordt van seksueel misbruik van jonge meisjes, komt niet op borgtocht vrij. De New Yorkse rechter Richard Berman bepaalde vandaag dat de 66-jarige miljardair in de gevangenis moet blijven in afwachting van zijn proces.

Hij volgde de argumentatie van het Openbaar Ministerie dat het vluchtgevaar groot is, onder meer vanwege de rijkdom van Epstein. Die heeft veel huizen, ook in het buitenland, en een privévliegtuig.

Het OM van New York liet Esptein vorige week arresteren op verdenking van het misbruiken van tientallen minderjarigen in de periode 2002-2005. De verdachte ontkent de aantijgingen. De advocaten van Epstein hadden gevraagd hem huisarrest te geven in Manhattan in afwachting van de rechtszaak. Een datum daarvoor is nog niet bekend. Op 31 juli staat wel een hoorzitting gepland.



Epstein werd in 2008 al eens veroordeeld in Florida wegens aanzetten tot prostitutie maar kwam er door een deal met justitie met een lichte straf vanaf. De openbaar aanklager die de schikking destijds trof was Alexander Costa, de minister van Werkgelegenheid in de regering-Trump. Hij stapte vorige vrijdag op.