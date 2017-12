Miljardair J. Paul Getty wou losgeld voor gekidnapte kleinzoon niet betalen: "Ik heb nóg 14 kleinkinderen" Joeri Vlemings

Gail Harris met haar zoon, John Paul Getty III, in Rome. In 1973 weigerde de beroemde miljardair John Paul Getty het losgeld voor zijn ontvoerde kleinzoon, John Paul Getty III, te betalen. Tot de kidnappers een oor afsneden van de tiener. Een hallucinant verhaal, nu verfilmd in 'All the Money in the World', waarvoor Christopher Plummer in allerijl de verguisde Kevin Spacey moest vervangen.

In de jaren 70 gold Jean Paul Getty als zowat de rijkste man op de aardbol, met een geschat kapitaal van 1,2 miljard dollar (omgerekend zo'n 9,1 miljard vandaag). Het inspireerde een maffiabende om Getty's zestienjarige kleinzoon, John Paul Getty III, te kidnappen in Rome. De ontvoerders eisten 17 miljoen dollar losgeld voor de jonge Paul. Maar zijn steenrijke grootvader wilde geen cent lossen. "Ik geloof er niet in. Ik heb nog veertien kleinkinderen, als ik iets betaal, dan zit ik met veertien ontvoeringen." Het gevolg was dat de kidnappers het rechteroor van de zestienjarige afsneden met een scheermes en het opstuurden naar een Italiaanse krant.

ap Jean Paul Getty.

'Old John', zoals de oliebaron genoemd werd, was een notoire gierigaard, ondanks zijn immense fortuin. Op zijn domein Sutton Place in het Britse Surrey had hij bijvoorbeeld een betaaltelefoon zodat hij niet zou moeten opdraaien voor de telefoontjes van zijn gasten. Hij had vijf zonen, van wie hij vooral John Paul Getty Jr., vader van John Paul Getty III, minachtte. De liefde voor het geld was groter dan die voor zijn familie: kleinzoon Paul was al elf jaar toen grootvader 'Old John' hem voor het eerst ontmoette.

Drugs

John Paul Getty III kwam al als tiener via zijn verslaafde vader en diens tweede vrouw in aanraking met zware drugs. Hij verliet de schoolbanken en vestigde zich in Rome om er schilder te worden. Hij stond er bekend als de 'Golden Hippie'. Aan het liederlijke leven kwam abrupt een einde toen hij op 10 juli 1973 ontvoerd werd. De kidnappers eisten 17 miljoen dollar. Er rezen meteen twijfels of de ontvoering niet door Paul zelf in scène was gezet om aan geld te geraken. Maar drie maanden later was er dan dat rechteroor, dat overigens pas na drie weken op de krant aankwam door een staking van de post.

De wonde begon hevig te ontsteken en de penicilline die hij kreeg, vergiftigde hem. Hij kon zich tien dagen lang amper bewegen. Pauls moeder, Gail Harris, probeerde intussen geld in te zamelen om haar zoon te redden. De familie kon de losprijs drukken tot 2,9 miljoen dollar. Uiteindelijk dokte 'Old John' dik tegen zijn zin toch zelf 2,2 miljoen dollar, het maximumbedrag dat hij kon aftrekken van de belastingen. De overige 700.000 dollar leende hij aan zijn zoon, aan een intrestvoet van vier procent. Op 12 december werd het geld overgemaakt. Drie dagen later was John Paul Getty III vrij. Hij was meteen een held in Italië, met een hele harem vrouwelijke fans.

ap John Paul Getty III in 2003, bij de begrafenisplechtigheid van zijn vader.

Verlamd

Negen maffialeden werden later aangehouden voor de ontvoering. Twee van hen werden veroordeeld. Amper 85.000 dollar van de 2,9 miljoen kon worden gerecupereerd.

John Paul Getty III trouwde op z'n achttiende met de 24-jarige fotografe Martine Zacher. Hun zoon, Balthazar, werd een bekend acteur, te zien in 'Lord of the Flies' en in de tv-serie 'Brothers and Sisters'. 'Old John' onterfde zijn kleinzoon Paul.

In 1981 kreeg Paul een beroerte, na een dol avondje met methadon, valium en alcohol. Hij was 25 en voor het leven verlamd. Toch zou hij in zijn rolstoel nog naar nachtclubs gebracht worden. Hij stierf in 2011, op 54-jarige leeftijd. Zijn vader en grootvader waren toen eveneens al overleden.

De naam van oliemagnaat Jean Paul Getty leeft nog altijd voort in twee wereldberoemde musea in LA: het J. Paul Getty Museum en de Getty Villa.

Getty Images for Joe's Jeans Balthazar Getty met zijn dochter Violet.

AP Sir J. Paul Getty, vader van John Paul Getty III.