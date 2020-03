Miljardair Elon Musk biedt beademingsapparatuur aan KV ADN

23 maart 2020

01u55

Bron: Belga, Twitter 10 Technologiemiljardair Elon Musk heeft zijn hulp aangeboden in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De topman van de elektrische wagenbouwer Tesla en raketbouwer SpaceX heeft in China 1.255 beademingstoestellen gekocht en naar Los Angeles gebracht, zo twitterde de 48-jarige.

“Indien u gratis een beademingstoestel wilt bekomen, laat het ons weten.” De machines geleverd, geïnstalleerd en geactiveerd krijgen, is momenteel de grootste zorg, aldus Musk.

We expect to have over ~1200 to distribute this week. Getting them delivered, installed & operating is the harder part. Elon Musk(@ elonmusk) link

Mondmaskers

Daarnaast liet Musk zondag ook 50.000 mondmaskers leveren voor de University of Washington School of Medicine in Washington, een van de zwaarst getroffen staten in de VS. Zijn bedrijf onderzoekt ook de mogelijkheden voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen, laat Musk weten via Twitter.



Tesla heeft vorige week ook ermee ingestemd de productie in zijn hoofdfabriek in het Californische Fremont stil te leggen. “We houden ons aan de wettelijke voorschriften”, deelde het bedrijf mee. Voorafgaandelijk waren er wel zware discussies met de vakbonden.

SpaceX lanceerde vorige week van op Cape Canaveral in Florida met zijn Falcon-9 draagraket nog zestig satellieten voor zijn Starlink-netwerk voor wereldomvattend breedbandinternet. Zaterdag volgde de, naar verluidt aan de rand van bankroet staande, concurrent OneWeb dit voorbeeld door van op Bajkonoer in Kazachstan met een Russische Sojoez 34 kunstmanen voor zijn netwerk in de ruimte te brengen.