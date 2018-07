Militante Mexicaanse oppositie doodgeschoten na "rustige stembusgang" IB

02 juli 2018

01u17

Bron: Belga 1 In Mexico is vlak voor het openen van de stembussen een militante van de oppositiepartij PT (Partij van de Arbeid) neergeschoten. Ze overleed later aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten.

Flora Resendiz Gonzalez werd rond 6.30 uur door meerdere kogels geraakt in Contepec, in de centrale staat Michoacán, zo meldde het lokale openbaar ministerie. Iets daarvoor had de voorzitter van de kiescommissie (INE), Lorenzo Cordova, nog te kennen gegeven dat de stembusgang "rustig en zonder grote incidenten" verliep.

Por presuntas agresiones a tiros falleció este domingo por la mañana en la cabecera municipal de Contepec Flora Reséndiz González del PT#Elecciones2018

Ongeveer 89 miljoen Mexicanen zijn zondag opgeroepen voor de uiterst belangrijke verkiezingen. Behalve een nieuwe president kiezen ze ook nieuwe parlementsleden en senatoren, afgevaardigden in deelstaatparlementen, gemeenteraden en burgemeesters. Volgens Cordova is de opkomst "massaal".

Ex-burgemeester Mexico-stad

De linkse kandidaat Andres Manuel Lopez Obrador, de ex-burgemeester van Mexico-Stad die in 2006 en 2012 al tevergeefs een gooi deed naar het presidentschap, kreeg vooraf de beste kansen op de overwinning toebedeeld.

In alle peilingen van de laatste maanden lag de politicus van de partij Morena een straatlengte voor op zijn dichtste rivalen, Ricardo Anaya en José Antonio Meade.

Lopez Obrador bracht zondag als eerste van de kandidaten zijn stem uit.

Ongeldige stem

Verrassend genoeg stemde hij naar eigen zeggen niet op zichzelf, maar op de 91-jarige sociale activiste Rosario Ibarra, "om hulde te brengen en alles wat zij voor de mensenrechten heeft gedaan, te erkennen". Omdat Ibarra geen kandidaat is bij de presidentsverkiezingen, is Lopez Obradors stem ongeldig.

Voor de officiële resultaten van de stembusgang is het wachten tot maandagochtend lokale tijd.