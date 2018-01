Militairen 'verraden' hun positie met populaire sportapp Strava Thomas Boeschoten Tine Kintaert

29 januari 2018

08u17

Bron: AD.nl 0 Gegevens van de populaire sportapp Strava worden gebruikt om onbekende militaire en strategische basissen te ontdekken. Omdat militairen lang niet altijd hun smartwear uitschakelen als ze patrouilleren of trainen, verraden ze hun locaties en vaste routes. Online speuren mensen nu naar basissen waarvan niet algemeen bekend was dat ze bestonden of bemand waren.

Strava was eind vorig jaar beretrots toen ze haar meest gedetailleerde wereldkaart tot nu toe uitbracht, ‘The Global Heatmap’. Er werden meer dan een miljard activiteiten van fietsers, hardlopers, maar ook bijvoorbeeld zeilers ingeladen. Op de indrukwekkende kaart kan je van elke plek opzoeken waar mensen sporten en zelfs zien wat het begin en eindpunt van hun route is.

Waar Strava waarschijnlijk niet bij stilstond, is dat ook nietsvermoedende militairen hun locaties hiermee verraden. Met name in dunbevolkte gebieden of plaatsen waar internet en smartwear (smartphones, smartwatches, etc.) niet vanzelfsprekend zijn, valt het op als er op één locatie opeens veel activiteit is. In oorlogsgebieden en woestijnen in landen zoals Afghanistan, Irak en Syrië, is de kaart bijna volledig donker gekleurd, op enkele kleine lichtpunten na: gekende bases en mogelijk ook onbekende en gevoelige sites. Ook routes van Nederlandse militairen in Mali, van wie de locatie overigens gewoon bekend is, zijn zo te zien:

Hoewel de locatie van sommige bases al gekend is, zoals de grote basis in het Afghaanse Kandahar, toont de Heatmap de routes die de gebruikers het meest volgen als ze trainen. Sommige lijnen lopen ook buiten de kampen, wat zou kunnen wijzen op mogelijke patrouille-routes. De Washington Post merkt ook nog op dat de kaart in Afghanistan een spinnenweb aan lijnen toont tussen verschillende bases en dus bevoorradingsroutes doet oplichten.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie verklaarde dat het de situatie onderzoekt. "De recente onthulling van gegevens onderstreept het belang van sensibilisering over de verschillende situaties wanneer militairen persoonlijke gegevens delen", aldus Audricia Harris, woordvoerster van het Pentagon, aan het Franse nieuwsagentschap AFP. Volgens Strava kon het probleem gemakkelijk vermeden worden. "De atleten die hun gegevens hebben aangegeven als 'privé', zien hun verzamelde gegevens niet."

Geheime locaties

Op Twitter wordt momenteel druk gespeculeerd over geheime locaties. Door geruchten, bekende informatie en Strava-activiteit te combineren komen online sporenzoekers tot nieuwe inzichten. Adam Rawnsley, een journalist van The Daily Beast, spoorde bijvoorbeeld al mogelijke CIA-faciliteiten, een Russische basis in Syrië en nieuwe activiteit op een betwist eiland van Chinezen op.

Of dit echt nieuw is en gevaar oplevert, blijft de vraag. Internationaal veiligheidsanalist Tobias Schneider nuanceert op Twitter zijn eigen ontdekkingen door erop te wijzen dat vaste basissen altijd lastig te verbergen zijn. Het wordt pas echt gevaarlijk als er wordt ingebroken op de live data van een app als Strava, waarmee militairen in realtime gevolgd kunnen worden.

Interesting pattern of activity in this little patch of ground seemingly in the middle of nowhere, north of Raqqa and south of Ain Issa 🤔 pic.twitter.com/ZYFIMvlD1Z Adam Rawnsley(@ arawnsley) link

Not just US bases. Here is a Turkish patrol N of Manbij pic.twitter.com/1aiJVHSMZp Nathan Ruser(@ Nrg8000) link