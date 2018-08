Militairen schieten 7 brandstofdieven dood in Mexico kv

27 augustus 2018

06u57

Bron: Belga 0 In de stad Puebla, in het centrum van Mexico, zijn zondag zeven brandstofdieven gedood bij een confrontatie met militairen. Dat meldde het lokale parket.

De bende was brandstof aan het stelen uit een tankwagen toen ze ontdekt werden door patrouillerende militairen. "De daders zijn de confrontatie aangegaan met de militairen, die hen konden terugdringen", klinkt het. "Er waren zeven doden, allen vermoedelijke criminelen."

Onder de slachtoffers is ook het kopstuk van de bende, die bekendstaat als "Comandante 30". Hij is een berucht figuur uit het criminele milieu die op video's op sociale media onder meer rivaliserende bendes, maar ook de lokale politiecommandanten bedreigt. Hij werd ervan verdacht de voorbije jaren verscheidene agenten in te hebben omgebracht.

Brandstofdiefstallen zijn in de regio, waar een pijpleiding van het staatsoliebedrijf Petróleos Mexicanos (Pemex) loopt, erg gebruikelijk. Het aantal diefstallen bij Pemex steeg van 2.613 in 2013 tot 6.873 in 2016. Anderhalf jaar geleden zetten de politie, het leger en het parket een gecoördineerde aanpak op poten. Sindsdien werd in de regio al meer dan 8 miljoen liter gestolen brandstof in beslag genomen.