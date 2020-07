Militairen op straat bij protest Nederlandse boeren Christy Dollen RL

03 juli 2020

06u48

Bron: AD.nl, ANP 8 UPDATE 100 Nederlandse boeren zijn donderdagavond naar Den Haag getrokken voor een spontane demonstratie. Ze protesteerden tegen plannen van de regering om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Terwijl buiten het parlementsgebouw toeterende tractoren waren te horen, hield landbouwminister Carola Schouten (CDA) voet bij stuk over diezelfde maatregel. Ook verzet van partijen in de Tweede Kamer kon haar niet overtuigen. Uit voorzorg stuurde Defensie legertrucks en militairen om het centrum van de stad af te grendelen.

De voedermaatregel, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt, levert op korte termijn stikstofbesparing op. De minister had daarom nog gehoopt op een compromis met de sector, maar het voorstel dat de boeren uiteindelijk deden was te vrijblijvend, aldus Schouten.

Boeren trokken daarom op initiatief van verschillende actieclubs donderdag naar Den Haag om tegen de maatregel te demonstreren op het Binnenhof, waar de Tweede Kamer zetelt.

Die koeien moeten krijgen wat ze nodig hebben Een aanwezige veehouder

“Er wordt gestemd over een regel die volgens ons overbodig is en nadelig is voor de gezondheid van het vee”, zegt Joop Bosmans, actief lid van de Farmers Defence Force. Als een van de eersten was hij donderdagavond ter plekke. “Dus we zijn eigenlijk hier om toch maar even te laten merken van: we zijn er nog, we strijden nog.”

“Die koeien moeten krijgen wat ze nodig hebben”, zegt een aanwezige veehouder, die daarnaast klaagt dat er te weinig wordt geluisterd naar boeren. Landbouwminister Carola Schouten gaf boeren die met alternatieven wilden komen veel te weinig tijd om iets te presenteren, aldus de boer.

Agractie, een andere belangenvereniging voor boeren, ondersteunt het spontane protest niet en wacht de stemming af. “We zullen Den Haag duidelijk laten horen wat deze maatregel betekent voor de boeren.”

Op verzoek van de gemeente Den Haag stuurde Defensie donderdagavond laat 25 vrachtwagens met zo’n zestig militairen om de binnenstad af te zetten. Aan het begin van de nacht vertrokken de boeren echter. Onduidelijk is nog of ze naar huis zijn gegaan of naar een andere plek in de stad. De acties verliepen in een gemoedelijke sfeer en zonder incidenten.

Limburg

Ook in de rest van Nederland waren in de loop van donderdag verschillende boerenprotesten, waaronder in de zuidelijke provincie Limburg en het noordelijke Groningen.

