Militairen treden hardhandig op tegen protestmarsen Kabila in Kinshasa

10u27

Bron: Belga 1 AFP Archiefbeeld. In Kinshasa staan in de loop van de dag verboden protestmarsen gepland - na een oproep vanuit katholieke hoek - tegen de verlenging van de macht van president Joseph Kabila. De politie treedt fel op met traangas. Ook werden twee mannen doodgeschoten.

De machtige katholieke Kerk had voor vandaag opgeroepen vreedzaam op straat te komen tegen het regime. Oppositie en middenveld hadden zich bij die oproep aangesloten.

De "vreedzame mars" komt er exact een jaar na de ondertekening van het akkoord dat voorzag in verkiezingen eind 2017. Die zouden het vertrek van president Kabila inluiden. De voltallige oppositie en het middenveld, die op het vertrek van Kabila aandringen, schaarden zich achter de oproep. De mars is verboden door de autoriteiten, net als alle voorgaande manifestaties in Congo.

In aanloop naar de protesten van vandaag had Sylvano Kasongo, hoofd van de politie in Kinshasa, gezegd dat iedereen die op straat zou komen "de politie op zijn of haar weg zal vinden". Sinds zaterdagavond is sms'en en mobiel internet onmogelijk gemaakt, op vraag van het regime.

Traangas en schoten

Een getuige verklaarde dat militairen en agenten zondag tijdens een misviering een kerk in Bandalungwa binnendrongen en traangas afvuurden. Ook aan de Notre-Dame kathedraal in de volkswijk Lingwala gebruikten de veiligheidsdiensten traangas toen oppositieleider Félix Tshisekedi er aankwam. Militairen trokken nadien de belangrijkste kerk van de Congolese hoofdstad binnen en vroegen de aanwezigen te vertrekken. De priester vroeg daarop de christenen terug te keren naar huis "want er staat een indrukwekkend aantal militairen en agenten klaar om te schieten".

Buiten een kerk in Matete, een wijk in de Congolese hoofdstad Kinshasa, hebben de veiligheidsdiensten twee mannen doodgeschoten. Dat meldt Ida Sawyer, directeur Centraal-Afrika bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, op Twitter. "De veiligheidsdiensten drijven vreedzame betogers, die willen dat president Joseph Kabila aftreedt, uiteen", aldus Sawyer. "In heel de hoofdstad is de politie massaal ontplooid en zijn wegversperringen opgeworpen."

Nog in Kinshasa, maar in het centrum, werden twaalf jongens van een koor opgepakt toen ze de kerk verlieten. Ze liepen aan het hoofd van een andere optocht tegen Kabila. Dat meldt AFP.