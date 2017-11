Militairen doden machtige drugsbaron in Colombia Redactie

15u27

Bron: belga 0 EPA De Colombiaanse president Juan Manuel Santos. Tijdens een militaire operatie in het oosten van Colombia is een van de machtigste drugsbaronnen van het Zuid-Amerikaanse land om het leven gekomen. Luis Orlando Padierna alias 'Inglaterra' werd in het departement Norte de Santander aan de grens met Venezuela gedood. Dat deelde president Juan Manuel Santos gisteren lokale tijd mee.

Padierna was de nummer twee van de Golf-clan, het machtigste misdaadsyndicaat van Colombia. "Wie misdaden blijft plegen, eindigt in het graf of in de gevangenis", waarschuwde het staatshoofd. De Golf-clan had onlangs voorgesteld te capituleren. Politieke onderhandelingen over een vredesakkoord zoals met de linkse guerrillabeweging Farc sloot de regering evenwel uit. Het leger en de politie pakken het misdaadsyndicaat hard aan en hebben al een resem kopstukken gevat of gedood.

De Golf-clan is ontstaan uit rechtse paramilitairen. De bende is verwikkeld in drugssmokkel, illegale mijnbouw en afpersing. Ze wordt ook verantwoordelijk geacht voor vele moorden en ontheemdingen. Clanbaas Dairo Úsuga alias "Otoniel" is de meestgezochte man van het land. Er is een premie van vijf miljoen dollar uitgeloofd voor wie hem in de handen van Justitie kan spelen.