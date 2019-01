Militaire terugtrekking uit Syrië nu echt begonnen ADN TTR

12 januari 2019

10u00

Bron: Belga, anp 1 De internationale anti-jihadistische coalitie onder leiding van de Verenigde Staten meldde gisteren dat de start van de militaire terugtrekking in Syrië was begonnen. Het ministerie van Defensie liet intussen weten dat het nog geen manschappen terugtrok. Volgens een woordvoerder wordt uit veiligheidsredenen niet bekendgemaakt wanneer en hoe de terugtrekking zal verlopen.

"Ter wille van de operationale veiligheid zullen we niet over termijnen, plaatsen of troepenbewegingen spreken", benadrukt kolonel en coalitiewoordvoerder Sean Ryan. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie nuanceert dat begonnen is met de terugtrekking van materieel, maar voorlopig nog niet van troepen.



De melding komt minder dan een maand nadat de Amerikaanse president Donald Trump de terugtrekking van zowat 2.000 Amerikaanse militairen uit Syrië had aangekondigd.

De internationale coalitie werd in 2014 opgericht, na de snelle opkomst van terreurgroep Islamitische Staat in Syrië en de verovering van grote gebieden in Syrië en Irak door de IS-jihadisten. Verschillende landen maken deel uit van de coalitie, waaronder Frankrijk en Groot-Brittannië. IS heeft momenteel nog enkele verzetshaarden en slapende cellen, onder meer in het oosten van Syrië.



Volgens de directeur van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten, Rami Abdel Rahmane, “trokken Amerikaanse troepen zich donderdagavond terug uit de militaire basis Rmeilan in de provincie al-Hasakah”, in het oosten van het land. De ngo meldde de terugtrekking van “een tiental pantservoertuigen en zwaar materieel”.