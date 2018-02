Militaire parade van Trump zou tot 30 miljoen dollar kosten jv

14 februari 2018

19u29

Bron: dpa 0 Een door de Amerikaanse president Donald Trump verlangde militaire parade in Washington zou volgens eerste schattingen van het Witte Huis tussen 10 en 30 miljoen dollar kosten.

Mick Mulvaney, de directeur van het Bureau voor Management en Budget (OMB), zei dat alles afhangt van de grootte en de uitrusting van het militair defilé. De eerste schattingen zijn erg voorlopig, zei Mulvaney voor de Begrotingscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Er is nog geen budget voorzien. Verwacht wordt dat het Congres er de nodige middelen zal voor vrijmaken.

Trump heeft het Pentagon de opdracht gegeven voor een militaire parade. Het laatste defilé in Washington dateert van 25 jaar geleden. Trump kwam op het idee voor een militaire parade in eigen land, nadat hij vorig jaar in Parijs samen met president Emmanuel Macron het defilé ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag had bijgewoond. De plannen voor een militaire optocht in de Amerikaanse hoofdstad stuiten echter op veel kritiek.