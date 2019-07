Militaire overgangsraad Sudan laat 235 rebellen vrij IB

05 juli 2019

01u46

Bron: Belga 0 In Sudan heeft de militaire overgangsraad als voorbereiding op verdere onderhandelingen met de oppositie 235 gevangenen van een rebellengroep vrijgelaten.

Voorzitter Jamal Omar verklaarde aan staatsmedia dat deze maatregel aantoont dat de raad de vrede en stabiliteit in het land nastreeft. De oppositie had de vrijlating van de gevangenen geëist.

In Sudan vinden sinds december ongeziene volksprotesten plaats. Die leidden in april tot de val van president Omar al-Bashir. Sindsdien kibbelen het militair bestuur en de oppositie over de vorming van een overgangsregering, maar de gesprekken daarover vorderen maar zeer moeizaam.

Op 3 juni kwam het tot een bloedige repressie van een vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoum. Daarbij vielen tientallen doden.