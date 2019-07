Militaire helikopter in Duitsland neergestort, minstens 1 dode ADN

01 juli 2019

15u07

Bron: ANP, Belga 2 Een helikopter van de Duitse strijdkrachten, de Bundeswehr, is neergestort bij de plaats Aerzen, circa 50 kilometer ten zuidwesten van Hannover. Daarbij kwam volgens de politie minstens één iemand om het leven.

De heli stortte kort na de middag neer in de buurt van het dorp Dehmke. Er is nog geen aanwijzing over de oorzaak van de crash. Volgens de lokale autoriteiten brak er brand uit in het beboste gebied waar de helikopter neerkwam, een grote zone rond de site werd afgezet.

Het nieuws komt slechts enkele dagen nadat twee Eurofighter-jets in volle vlucht met elkaar botsten en crashten, in de staat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De twee Duitse luchtmachtpiloten gebruikten hun schietstoel, maar slechts een van hen overleefde het incident. De Duitse luchtmacht gaf nog geen commentaar over de oorzaak van de botsing.