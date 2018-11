Militaire helikopter crasht in woonwijk Istanbul: vier doden, één gewonde kg

26 november 2018

12u14

Bron: Belga 0 Bij een crash van een militaire helikopter in een woonwijk van Istanbul zijn vier soldaten omgekomen, meldt het Turkse persagentschap Anadolu. Eén andere soldaat raakte gewond.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar volgens de gouverneur van Istanbul vielen er geen burgerslachtoffers. Het toestel raakte het dak van een gebouw van vier verdiepingen in het district Sancaktepe in het Aziatische deel van Istanbul, berichtte Anadolu.



De gewonde soldaat werd naar het ziekenhuis gebracht voor intensieve zorgen, zei minister van Defensie Hulusi Akar, die ter plaatse kwam. Volgens hem ging het om een trainingsvlucht, en probeerden de soldaten nog een noodlanding uit te voeren.



Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash.