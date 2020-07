Militaire campus van Luikse bedrijf John Cockerill onder vuur: Amnesty International klaagt aan dat er soldaten van Saoedi-Arabië worden opgeleid KVE

09 juli 2020

08u33

Bron: Belga 0 Op een campus in Frankrijk leidt het Luikse bedrijf John Cockerill soldaten van Saoedi-Arabië op, zo klaagt Amnesty International aan. Volgens de ngo leren de militairen er onder meer wapens te gebruiken die worden gebruikt in de oorlog in Jemen. Het industrieel concern met hoofdkwartier in Seraing ontkent alle betrokkenheid bij het conflict, zo staat in L'Echo.

Het gaat om een militaire opleidingscampus die John Cockerill twee jaar geleden opende in Commercy, in het noordoosten van Frankrijk. Behalve dat het centrum momenteel door Saoedi-Arabië wordt gebruikt om zijn militairen op te leiden, klaagt Amnesty ook de rol aan van Gérard Longuet, een voormalige Franse minister van Defensie onder president Nicolas Sarkozy. Longuet zou nauwe banden hebben met Bernard Serin, de voorzitter van John Cockerill, en zou de toegang van het bedrijf tot de site in Commercy hebben vergemakkelijkt. De voormalige minister en huidige senator zetelt ook in de raad van bestuur van het Luikse bedrijf.

John Cockerill wilde in een reactie aan L'Echo niet ingaan op de beschuldigingen. De groep benadrukt wel dat ze de wetgeving strikt opvolgt en betwist dat haar wapensystemen worden gebruikt in het conflict in Jemen.