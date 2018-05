Militaire begraafplaats Arlington bijna vol: kritiek op voorstel om 'gewone' soldaten te weigeren jv

29 mei 2018

17u26

Bron: New York Times 1 Gisteren was het Memorial Day in de VS, de dag waarop de gesneuvelde soldaten herdacht worden. Het belangrijkste Amerikaanse militaire kerkhof is dat van Arlington bij Washington DC. Maar dat bereikt over zo'n 25 jaar de maximumcapaciteit. Mogelijk zullen daarom duizenden soldaten die vandaag hun dienst vervullen er niet kunnen begraven worden.

De New York Times schrijft dat meer dan 420.000 oud-soldaten, hun wederhelften en voormalige presidenten een laatste rustplaats vonden op het befaamde Arlington National Cemetery. Elk jaar komen daar nog eens meer dan 7.000 overledenen bij. Dat zijn dertig personen per dag die er met militaire eer worden begraven. Dat betekent dat over 25 jaar het kerkhof vol zal zijn. Probleem dus.

De erebegraafplaats van Arlington ging in de tweede helft van de 19de eeuw tijdens de Burgeroorlog open. Het Amerikaanse leger staat ervoor in en dat wil nog minstens 150 jaar doorgaan met de bestaande rituelen. Omdat een uitbreiding van het terrein fysiek onmogelijk is, is de meest voor de hand liggende - en misschien wel enige - oplossing het aantal militairen dat er nog begraven wordt te beperken.

Een van de opties is dan alleen begraafplaatsen te voorzien voor wie in actieve legerdienst sneuvelt en/of voor wie de hoogste militaire onderscheiding, de Medal of Honor, kreeg. Maar dat ondermijnt het principe van gelijkheid en ook de oorspronkelijke belofte van Arlington om een laatste rustplaats te bieden voor gewone soldaten. Dit voorstel botst dan ook op tegenkanting. Tegenstanders opperen om een nieuw militair kerkhof aan te leggen dat na verloop van tijd even bijzonder kan worden als Arlington zelf.

Het Amerikaanse Leger zal in de zomer een enquête organiseren over de toekomst van Arlington. In de herfst zal dan de aanbeveling volgen.